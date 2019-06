El socialista Antonio Moreno Ferrer, reelegido alcalde de Vélez con los votos del GIPMTM Antonio Moreno (PSOE) y Jesús Pérez (GIPMTM) / SUR El regidor dice que será «el alcalde de todos los vecinos» y el líder de la oposición, el popular Francisco Delgado, señala que no se presentará más AGUSTÍN PELÁEZ Sábado, 15 junio 2019, 15:42

El candidato socialista, Antonio Moreno Ferrer, ha sido reelegido hoy alcalde de Vélez-Málaga con el apoyo de PSOE y Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM). Moreno ha conseguido por tanto la vara de mando igual que ya lo hiciera hace cuatro años, aunque en esta ocasión con mayoría absoluta -PSOE y GIPMTM suman 14 concejales- y no con un gobierno en minoría como sucediera en 2015. Las otras dos fuerzas políticas representadas en la corporación, PP y Andalucía por Sí, votaron a sus propios candidatos, y deberán formar parte de la oposición.

En su intervención, Moreno que ha presidido la mesa de edad como concejal de mayor edad, ha asegurado que será el alcalde de todos los vecinos y vecinas del municipio. Asimismo ha señalado que la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones del 26M ha decidido un cambio en la composición de la corporación, cuyo primer resultado y más inmediato ha sido su elección como alcalde. «Mi gratitud a aquellos que habéis confiando en mí. Muchas gracias a los compañeros de corporación que habéis pensado que puedo dirigir esta corporación. Mi lealtad será recíproca», declaró, para volver a reiterar que «estaré al servicio de todos», ha declarado.

Tras referirse a su carrera política, Moreno ha manifestado que volver a ser alcalde le produce una emoción singular, «porque aquí, como en ningún otro puesto, se puede comprobar la eficacia transformadora de nuestras decisiones. Pero también representa uno de los cometidos más exigentes».

Según ha asegurado, Vélez-Málaga se encuentra en un envidiable momento de ebullición, con problemas por resolver, «pero con un abanico de extraordinarias posibilidades de futuro, si sabemos, entre todos y todas, dar los pasos adecuados para aprovechar esas oportunidades».

Moreno ha apuntado que sus «actuaciones van a estar arraigadas por una conexión y una relación con los vecinos».

Por su parte, el candidato del PP, Francisco Delgado, ha recordado que su partido ha sido el más votado, lo que ello significa que la voluntad de los electores es que gobierne su formación, pero que los pactos de perdedores cambian esa voluntad. Delgado ha lamentado que el pacto entre PSOE y GIPMTM no incluya nada más que un reparto de delegaciones, y que no haga referencia ningún proyecto. «Sólo se han repartido los sillones», ha insistido. Asimismo ha anunciado que no volverá a presentarse como candidato, por lo que está será su última legislatura, lo que ha sido aplaudido por parte del público, y que la oposición de su grupo seguirá siendo dura y constante. En este sentido, ya ha avanzado que el PP no piensa darle los 100 días de cortesía que se le da a todo nuevo gobierno al considerar que «esto es más de los mismo».

Una de las curiosidades de pleno la protagonizó el GIPMTM, toda vez que ninguno de sus siete concejales hizo referencia a su compromiso para seguir luchando por la independencia de Torre del Mar, algo que ha sido habitual en la jura o promesa de los ediles de este grupo a lo largo de su historia en el Consistorio veleño.

Aunque el pleno se ha desarrollado sin incidentes, su celebración fue a aprovechada por miembros de la plataforma de vecinos de Benajarafe para manifestarse en el exterior del Consistorio exhibiendo una pancarta, aunque sin incidentes.