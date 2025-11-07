El servicio de ayuda a domicilio alcanza los 1.800 usuarios en Vélez-Málaga

Vélez-Málaga sigue fortaleciendo y ampliando el servicio de la ayuda a domicilio, una de las prestaciones contempladas en la ley de dependencia. El primer ... teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital de la Axarquía y concejal delegado de la Empresa Municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga (Emvipsa), Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), ha anunciado «las importantes mejoras» llevadas a cabo en el servicio de ayuda a domicilio que presta la empresa municipal, «consolidando su papel como uno de los pilares fundamentales de la política social del municipio».

Pérez Atencia destacó en un comunicado que «se trata de un servicio esencial, que representa el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de las personas mayores y dependientes, y una prioridad dentro de las líneas de acción de este equipo de gobierno», de PP y GIPMTM.

Desde noviembre de 2023, se ha desarrollado una reorganización integral del modelo de gestión, pasando de dos a tres equipos de coordinación, cada uno formado por un coordinador, un ayudante y tres administrativos. Esta nueva estructura, según explicó el edil torreño, «ha permitido ofrecer una atención más ágil, cercana y eficaz, tanto al personal auxiliar como a los propios usuarios del servicio».

De 533 a 606 trabajadoras

En cuanto a los resultados, los datos reflejan una evolución muy positiva. El número de personas atendidas ha pasado de 1.562 a 1.800 usuarios, mientras que el número de auxiliares con usuarios ha aumentado de 533 a 606 trabajadoras. «Este incremento demuestra no solo la ampliación del servicio, sino también el compromiso con la estabilidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo de quienes hacen posible este servicio cada día», apostilló Atencia.

Asimismo, el concejal subrayó la puesta en marcha de un nuevo servicio de peluquería a domicilio, activo desde febrero de 2024, dirigido exclusivamente a las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio. «En estos meses, se han prestado más de cien servicios a un total de 408 usuarios, con una valoración muy positiva tanto por parte de los beneficiarios como de sus familias», señaló.

Retraso en el pago de las nóminas

Pérez Atencia concluyó afirmando que «todas estas actuaciones suponen un paso más en la línea de modernización, calidad y humanización de los servicios sociales municipales. Nuestro objetivo es claro: seguir mejorando la atención, ampliar los recursos y reforzar la dimensión social de cada una de las políticas públicas que desarrollamos». «El cuidado de quienes más lo necesitan no es solo una obligación institucional, sino una convicción profunda de este equipo de gobierno», finalizó.

Por otro lado, esta semana se ha producido una polémica entre el principal partido de la oposición, Andalucía por Sí, y el gobierno bipartito, a cuenta del retraso en el pago de las nóminas de los trabajadores de Emvipsa. El portavoz andalucista, José Pino, denunció que la empresa está en situación de "bancarrota", tras pedirse un préstamo de siete millones de euros a finales del mes pasado. Desde el grupo independiente, que gestiona Emvipsa, negaron la situación y aludieron a que el pago se retrasó al día 5 de noviembre por culpa de "la burocracia".

El retraso en el pago de las nóminas al 5 de noviembre ha abierto un enfrenteamiento con los andalucistas

"Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza a nuestros trabajadores y trabajadoras. Este equipo de gobierno y la dirección de la empresa siempre ha trabajado con firmeza y compromiso para garantizar la estabilidad y el bienestar de todo el personal, así como para seguir mejorando la gestión interna en beneficio de todos", han asegurado desde la empresa pública en un comunicado difundido en las redes sociales.

El concejal delegado de Emvipsa, Jesús Pérez Atencia, ha señalado que "este concejal sigue trabajando en beneficio de los trabajadores y dando la cara por ellos. Hemos tenido que lidiar con los retrasos en la burocracia y la falta de presupuesto, que han alargado a varios días el atraso en el pago". Además ha asegurado que "vamos a trabajar para que no se vuelva a dar esta situación". "Agradecemos la comprensión y el esfuerzo diario de cada uno de los empleados que hacen posible que Emvipsa siga prestando un servicio público de calidad a toda la ciudadanía de Vélez-Málaga", han finalizado.