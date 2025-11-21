El secretario de la Diputación y el GIPMTM se retractan de unos insultos a un exalcalde de Vélez-Málaga para evitar una querella por injurias

«Analfabeto, payaso. ¡Solo te resta besarte con Pedro Sánchez, mentiroso. Iros los dos a las Maldivas». Estos son algunos de los insultos que profirió ... el secretario de la Diputación, Benedicto Carrión, dirigidos al que fuera alcalde de Vélez-Málaga entre 2007 y 2008 y de 2011 a 2015 por el PP, Francisco Delgado, en una publicación en sus redes sociales el pasado 22 de junio.

El exregidor decidió interponer una querella por injurias y calumnias, en la que iba a solicitar una indemnización de 50.000 euros. En el acto previo de conciliación, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Málaga, Carrión y el edil de Playas, David Vilches, del GIPMTM, que dio una rueda de prensa tres días después haciéndose eco del mensaje de Carrión, se retractaron de sus palabras y pidieron disculpas a Delgado para evitar que la querella siguiera su curso judicial. Además, ambos abonaron dos euros 'simbólicos' como indemnización al exalcalde.

El mensaje que dio origen a esta situación lo escribió Carrión en su muro de Facebook en respuesta a un comentario de Delgado sobre los complementos específicos de los funcionarios. Carrión había hecho previamente un publicación sobre «seis medidas para la regeneración política y la lucha contra la corrupción». En el hilo de comentarios el exregidor escribió que «los complementos específicos se establezcan con absoluto respeto a la legalidad vigente, mediante la correspondiente valoración individualizada de los mismos y no por analogía o comparación», en alusión a un procedimiento judicial que declaró nula una subida salarial del secretario y el interventor en la etapa en la que Carrión era secretario en el Ayuntamiento veleño.

Tres días después el edil de Playas, David Vilches, del GIPMTM, dio una rueda de prensa haciéndose eco del mensaje que había escrito el funcionario público, dándole aún más difusión. Las declaraciones se acompañaron de un texto en el que calificaban de «gravísimas» las afirmaciones de Carrión, «especialmente en lo relativo a la gestión de la empresa municipal Emvipsa», en la que, según estas acusaciones, se habrían incorporado «200 personas para mantenerse en el cargo».

«Enchufismo»

También se refirió a acusaciones de «enchufismo, sueldos elevados, de 100.000 euros al mes», habría dicho Carrión, y otras actuaciones que, en palabras de Vilches, «dejan en muy mal lugar» a Delgado Bonilla, quien «siempre se ha vendido como limpio y de bolsillos de cristal». «El engaño a los veleños sobre el teatro Lope de Vega, las contrataciones, los sueldos… son muchas las acusaciones que lanza quien fue un profesional implacable como secretario del Ayuntamiento», dijo Vilches, quien añadió que desde el Grupo Independiente iban a «pedir esclarecer los hechos y dar transparencia a los vecinos».

El portavoz aseguró además en su rueda de prensa que Carrión sufrió «acoso y derribo» durante su etapa como secretario, y consideró que las palabras publicadas en redes sociales por este ex alto funcionario del Ayuntamiento veleño, desde 2021 secretario de la Diputación, «tienen más verdades que contar al pueblo de Vélez-Málaga sobre la dictadura de Delgado Bonilla».

En el acta del acuerdo de conciliación se recoge que Carrión retira todas las expresiones del tipo: «payaso, analfabeto, Judas, bombero torero, etc.» y el resto de expresiones que le hayan podido afectar a su dignidad y su honor, retractándose de las mismas y pidiendo disculpas, igualmente está dispuesto a abonar el euro simbólico que se solicita por la parte conciliante y reconoce expresamente que el conciliante «no ha realizado ningún tipo de actividad ilícita o constitutiva de delito».

Por su parte, Vilches también se retractó de las expresiones en sede judicial «de que haya sido un dictador, y en relación con la expresión que el señor Carrión sufrió acoso y derribo», considera que es una expresión coloquial, sin pretender acusarle de un hecho delictivo de acoso, retirando lo que haya sido ofensivo y pidiendo «disculpas».

Retirar los mensajes

Además, las partes acordaron que en el mismo hilo de Facebook de Carrión, en el que se publicaron las palabras objeto de esta conciliación, «se publicará el presente acta de conciliación en el plazo máximo de una semana, por el plazo de veinticinco días, permitiendo el acceso a su perfil a Delgado Bonilla». Carrión ya ha publicado el acta de la conciliación y el perdón, pero no ha retirado el mensaje con los insultos.

Por su parte, por parte del Grupo Independiente, se comprometen también a colgar el acta en su Facebook, como publicación en su perfil, retirando la publicación anterior, en el plazo máximo de una semana, por el plazo de veinticinco días. Los independientes torreños no han retirado aún el mensaje del pasado junio ni han publicado el acta judicial.

Por su parte, Delgado ha expresado que «con esta retractación y disculpas públicas, queda el asunto zanjado». «En ningún momento, he pretendido obtener beneficio económico alguno, solo que mi honorabilidad y dignidad quedaran restablecidas», ha apostillado en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha compartido el acta del acuerdo que evita que la querella judicial siga adelante.