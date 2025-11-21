Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del exalcalde veleño del PP Francisco Delgado, que gobernó entre 2007 y 2008 y de 2011 a 2015. SUR

El secretario de la Diputación y el GIPMTM se retractan de unos insultos a un exalcalde de Vélez-Málaga para evitar una querella por injurias

El funcionario Benedicto Carrión y el edil David Vilches se comprometen a retirar los mensajes en sus redes sociales y piden «disculpas» a Francisco Delgado en un acto previo de conciliación, abonándole dos euros 'simbólicos'

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:21

«Analfabeto, payaso. ¡Solo te resta besarte con Pedro Sánchez, mentiroso. Iros los dos a las Maldivas». Estos son algunos de los insultos que profirió ... el secretario de la Diputación, Benedicto Carrión, dirigidos al que fuera alcalde de Vélez-Málaga entre 2007 y 2008 y de 2011 a 2015 por el PP, Francisco Delgado, en una publicación en sus redes sociales el pasado 22 de junio.

