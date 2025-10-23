La UMA desarrollará el Plan Estratégico de Turismo de Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha celebrado la XII Mesa Municipal de Turismo en la que se ha abordado el nuevo Plan Estratégico ... de Turismo 2026-2029 que será elaborado por la Universidad de Málaga (UMA).

El concejal de Turismo de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, ha destacado la importancia de este documento que, en sus palabras, «marcará la hoja de ruta del municipio en materia turística, con el objetivo de avanzar hacia un modelo sostenible y equilibrado que beneficie tanto a turistas como a residentes».

En este sentido, ha indicado: «En breve se convocará al tejido empresarial y vecinal para recabar sus opiniones y necesidades, con el fin de incorporarlas al nuevo plan y disponer de un nuevo documento participativo».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «la importancia de estos espacios de trabajo, con el objetivo de definir el modelo turístico que queremos para nuestro municipio«. »Todos debemos formar parte de este proyecto común para seguir mejorando la experiencia turística y la calidad de vida en nuestro municipio», ha dejado claro.

Además, Salado ha reiterado: «Rincón de la Victoria trabaja hacia un turismo más sostenible, inteligente y de calidad, que beneficie tanto a quienes nos visitan como a quienes viven aquí todo el año».

El encuentro también ha servido para solicitar al sector propuestas de acción para el Plan Anual de Turismo 2026, así como iniciativas formativas que contribuyan a la mejora de la profesionalidad del sector turístico.

Otro de los puntos abordados ha sido la presentación de los módulos digitales disponibles para su integración en la Plataforma de Datos de Ciudad y en la Plataforma de Destinos Turísticos Inteligentes de Segittur, con el objetivo de incrementar la competitividad del destino mediante la digitalización y la mejora de la experiencia del visitante.

También se han tratado cuestiones como las propuestas de participación en ferias turísticas de referencia como Fitur y WTM.

La XII Mesa Municipal de Turismo ha contado con la presencia de miembros de la dirección de los hoteles de categoría cuatro estrellas del municipio, así como representantes del Campo de Golf, Asociaciones de Comerciantes, así como los concejales de Playas, Sergio Díaz, Comercio, Lola Ramos, y de los grupos de la Corporación Municipal; PSOE, VOX, y Con Rincón.