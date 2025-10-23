Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reunión de la mesa sectorial del turismo. SUR

La UMA desarrollará el Plan Estratégico de Turismo de Rincón de la Victoria

El objetivo es articular, junto al sector, la hoja de ruta de los próximos cuatro años del destino, con la integración de nuevas tecnologías y plataformas digitales que permitirán mejorar la experiencia del visitante y ganar en competitividad

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:42

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha celebrado la XII Mesa Municipal de Turismo en la que se ha abordado el nuevo Plan Estratégico ... de Turismo 2026-2029 que será elaborado por la Universidad de Málaga (UMA).

