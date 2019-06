Sur Rincón El PP ultima un acuerdo con Por Mi Pueblo y Ciudadanos para gobernar en Rincón de la Victoria Francisco Salado, el pasado jueves en la inauguración de la Feria de la Tapa, con la líder de Cs, Elena Aguilar. / SUR Sur Rincón Francisco Salado se mantendría en la Alcaldía en un pacto que sumaría doce ediles, uno por encima de la mayoría absoluta EUGENIO CABEZAS Martes, 11 junio 2019, 20:18

El popular Francisco Salado se mantendrá otros cuatro años más al frente de la Alcaldía de Rincón de la Victoria. El PP, que fue la fuerza más votada el pasado 26M con ocho concejales, está ultimando un acuerdo de gobierno con Por Mi Pueblo, que obtuvo dos ediles, y Ciudadanos, que consiguió otros dos, de manera que el tripartito sumará doce concejales, uno por encima de la mayoría absoluta. Aunque el pacto aún no está firmado, este periódico ha podido confirmar este martes que la formación naranja ha levantado su veto inicial a entrar en un gobierno en el que estuviera el que fuera alcalde por el PP entre 1995 y 2003, José María Gómez 'Pepín', partido del que fue expulsado.

De esta forma, Salado se garantiza al menos doce votos en el pleno de investidura previsto para este próximo sábado a las 11.00 horas, una sesión en la que contará también con el apoyo del único edil de Vox, José Antonio Rodríguez. Sin embargo, la formación ultraconservadora no entrará a formar parte del gobierno local rinconero, ya que no desean compartir gestión con 'Pepín', tal y como avanzó ayer SUR, «debido al historial complicado de titulares de prensa, escándalos y la rumorología de cómo gestiona sus áreas el exregidor rinconero», según manifestó Rodríguez.

El acuerdo de gobierno para conformar este tripartito en Rincón de la Victoria aún no está plenamente cerrado, por lo que todavía no se ha concretado el reparto de las distintas áreas de gestión. Sin embargo, todo apunta a que Por Mi Pueblo volverá a estar al frente de las delegaciones de Limpieza, Playas y Servicios Operativos, tal y como ha venido ocurriendo desde junio de 2017, cuando salió adelante la moción de censura que desbancó a la socialista Encarnación Anaya de la Alcaldía, en un acuerdo de PP, PA y Cs. Sin embargo, entonces la formación naranja no entró al gobierno, firmando únicamente un pacto de investidura. Por contra, ahora las dos ediles de Cs sí asumirán áreas.