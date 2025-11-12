Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las acciones formativas. SUR

Los talleres sobre la correcta separación de biorresiduos llegan a los centros educativos de Rincón de la Victoria

Estas actividades forman parte de la nueva campaña `Seguimos teniendo un marrón´ llevada a cabo por el Área de Sostenibilidad Medioambiental

SUR

Rincón de la Victoria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, continúa desarrollando la campaña `Seguimos teniendo un marrón' con nuevas acciones ... dirigidas a concienciar sobre la correcta separación de los biorresiduos y el uso del contenedor marrón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  6. 6 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  7. 7 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  8. 8 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los talleres sobre la correcta separación de biorresiduos llegan a los centros educativos de Rincón de la Victoria

Los talleres sobre la correcta separación de biorresiduos llegan a los centros educativos de Rincón de la Victoria