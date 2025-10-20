Talleres, cuentacuentos y juegos para celebrar el Día de las Bibliotecas en Rincón de la Victoria

El Área de Cultura ha organizado una serie de actividades que se desarrollarán del 21 al 24 de octubre en las distintas bibliotecas del municipio ... dirigidas a personas de todas las edades. La programación busca fomentar la lectura y poner en valor el papel fundamental de las bibliotecas como espacios culturales y educativos.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Cultura, ha organizado una completa y variada programación de actividades para conmemorar el Día Internacional de las Bibliotecas, que tendrá lugar entre los días 21 y 24 de octubre en las bibliotecas públicas del municipio.

La programación incluye presentaciones de libros, talleres de cómic, cuentacuentos y un original 'scape room' sonoro, con actividades dirigidas a todos los públicos.

La concejala de Cultura, Paz Couto, ha señalado: «Hemos diseñado una propuesta dinámica y participativa que abarca desde los más pequeños hasta los jóvenes y adultos, con el objetivo de fomentar la lectura, promover el uso de las bibliotecas y acercar la cultura a todos los públicos».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «la importancia de las bibliotecas como espacios vivos de cultura, encuentro y aprendizaje, bajo nuestro compromiso con la promoción de la lectura y el acceso a la cultura para todos».

El programa comenzará el 21 de octubre con la presentación del libro `Hasta que nos volvamos a encontrar´, de la autora María Moreno, en la Biblioteca Pública Municipal de Benagalbón a las 17.00 horas. Ese mismo día, en la Biblioteca Manuel Alcántara de Torre de Benagalbón, tendrá lugar un taller de cómic con Miguel Ángel Sáez, que también repetirá su taller el 22 de octubre en la Biblioteca Antonio de Hilaria de Rincón de la Victoria.

El 23 de octubre, la Biblioteca de La Cala del Moral acogerá a partir de las 17.30 horas un cuentacuentos, un encuentro con autor y un taller bajo el título Mara Turing ¡Invasión de móviles!, de la mano de La Seño de los Cuentos y Miguel Ángel Sáez.

Por último, el 24 de octubre, en la Biblioteca Antonio de Hilaria, los más pequeños podrán disfrutar del cuentacuentos `La abuela Anacleta y su bicicleta´. Como cierre de la programación, se presentará La Última Biblioteca - Escape Room Sonoro, a cargo del colectivo Jóvenes Clásicos a las 18.30 horas.