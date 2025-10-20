Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Biblioteca Manuel Alcántara, en Torre de Benagalbón. SUR

Talleres, cuentacuentos y juegos para celebrar el Día de las Bibliotecas en Rincón de la Victoria

El Área de Cultura organiza actividades del 21 al 24 de octubre dirigidas a todas las edades

SUR

Rincón de la Victoria

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:23

El Área de Cultura ha organizado una serie de actividades que se desarrollarán del 21 al 24 de octubre en las distintas bibliotecas del municipio ... dirigidas a personas de todas las edades. La programación busca fomentar la lectura y poner en valor el papel fundamental de las bibliotecas como espacios culturales y educativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

