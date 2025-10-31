La selección de hockey sala de Indonesia elige Rincón de la Victoria para una concentración internacional

Rincón de la Victoria se convierte en el epicentro del deporte internacional con la visita de la selección nacional absoluta masculina de hockey sala de ... Indonesia, que ha elegido el municipio como sede de su concentración técnica en España.

Durante los próximos diez días, el combinado indonesio desarrollará su preparación en el Pabellón Cubierto Municipal `Rubén Ruzafa´ de Torre de Benagalbón, con el objetivo de ultimar su puesta a punto de cara al Campeonato Asiático de Hockey Sala, que se celebrará en diciembre en Tailandia, ha indicado el concejal de Deportes, Antonio José Martín.

Además, y con motivo de la presencia del equipo, se celebrará un torneo internacional de hockey sala masculino entre el combinado indonesio y el actual campeón andaluz, el Club Deportivo Málaga 91, en distintas localidades como Moclinejo, Málaga capital, y Rincón de la Victoria, donde se llevará a cabo próximo domingo 2 de noviembre.

El alcalde, Francisco Salado, ha señalado: «Rincón de la Victoria es un orgullo acoger a una selección nacional y convertirnos en referente internacional en un deporte en pleno crecimiento como el hockey sala».

El vicepresidente y entrenador del CD Málaga 91, Juan Manuel Requena, ha explicado que la elección de Rincón de la Victoria «responde al alto nivel de hockey que tenemos aquí, a sus instalaciones, la Escuela Municipal y clubes como el nuestro, que han consolidado una estructura sólida y competitiva».

La selección está realizando sus entrenamientos diarios y sesiones conjuntas con jugadores locales, en un intercambio técnico y deportivo. Además del entrenamiento, «el equipo está disfrutando de nuestra excelente climatología, y realizando visitas turísticas para conocer nuestro municipio», explica el concejal.