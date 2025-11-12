Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de las jornadas. SUR

El Salón del Manga y la Cultura Alternativa RincónGo espera recibir a más de 5.000 visitantes

La cita amplía su programación a dos jornadas, con más de 60 actividades

SUR

Rincón de la Victoria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Juventud, ha organizado una nueva edición del Salón del Manga y la Cultura ... Alternativa RincónGo, que este año amplía su duración a dos jornadas con una programación repleta de novedades y más de 60 actividades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  5. 5 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  6. 6 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  7. 7 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  8. 8 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  9. 9 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  10. 10 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Salón del Manga y la Cultura Alternativa RincónGo espera recibir a más de 5.000 visitantes

El Salón del Manga y la Cultura Alternativa RincónGo espera recibir a más de 5.000 visitantes