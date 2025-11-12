El Salón del Manga y la Cultura Alternativa RincónGo espera recibir a más de 5.000 visitantes

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Juventud, ha organizado una nueva edición del Salón del Manga y la Cultura ... Alternativa RincónGo, que este año amplía su duración a dos jornadas con una programación repleta de novedades y más de 60 actividades.

El evento se celebrará los días 22 y 23 de noviembre en el Pabellón Cubierto Municipal Rubén Ruzafa de Torre de Benagalbón, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas, y espera recibir a más de 5.000 visitantes procedentes de toda Andalucía.

El concejal de Juventud, Nacho Cuadra, ha destacado: «Esta edición trae importantes novedades, como una zona gamer completamente renovada con más de 12 puestos entre consolas de nueva generación y máquinas arcade, una zona de torneos con pantalla gigante en la que se celebrarán cinco competiciones diarias, incluyendo la presentación en Rincón de la Victoria de la nueva Nintendo Switch 2, y una food truck con platos de gastronomía asiática».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado «el crecimiento y consolidación de RincónGo como un punto de encuentro para los aficionados al manga, el anime, los videojuegos y la cultura alternativa. Este salón se ha convertido en una cita ineludible para jóvenes y familias, y en uno de los más participativos de nuestra comunidad autónoma».

Entre las novedades de esta quinta edición destaca un gran torneo de Beyblade, dirigido al público infantil, además de la tradicional zona de talleres familiares.

También se incorporan actividades de realidad virtual (VR) con gafas Oculus Quest II y III, disponibles en horario limitado, y una ludoteca de juegos de mesa en formato free play, con códigos QR para facilitar la participación.

El programa incluirá la esperada Pasarela Cosplay, con la participación de los reconocidos cosplayers Hugo y Luki como miembros del jurado; concurso de K-pop, que repartirá 350 euros en premios y contará con la participación de más de 40 grupos andaluces; y el tradicional karaoke del domingo por la mañana.

Durante todo el fin de semana se podrá visitar una exposición de figuras a tamaño real de Kimetsu no Yaiba y conocer al creador de contenidos Escardi, que cuenta con más de dos millones de seguidores en redes sociales.

El salón también integrará actividades del proyecto `Conexión Joven´, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ). Entre ellas destacan el Escape Room Manga `Héroes y Heroínas en acción´, el sábado a las 12.00 y 13.15 horas, y domingo a las 12.30 y 17.00, y el taller ´Shonen y Shojo: Redibuja los roles, que se celebrará el sábado a las 17.00 horas.

En total, más de 60 actividades que incluirán además juegos como Kluster, Tapple o Kahoots temáticos.

Toda la información y el programa completo estarán disponibles en las cuentas oficiales de Instagram @juventudrinconv y en las redes sociales del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Por otro lado, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, y la edil de Educación, Belén Guitiérrez, han recibido a un grupo de estudiantes del ciclo de Economía y Turismo del instituto Francesco Da Collo de Conegliano (Italia). Durante su estancia, el alumnado realiza un curso de español en la academia La Playa de La Cala del Moral, y ha podido conocer de cerca la marca turística de Rincón de la Victoria, las principales líneas estratégicas del Área de Turismo, además de visitar lugares emblemáticos como la Cueva del Tesoro o Villa Antíopa.