Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Rincón de la Victoria reforzará el control de la alimentación de las colonias felinas

La Administración local ha contabilizado 1.079 ejemplares de gatos desde 2023, de los que 673 están esterilizados y 148 microchipados, tras la aplicación del método CER

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Martes, 19 de agosto 2025, 18:02

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria pondrá en marcha acciones para combatir las irregularidades en la alimentación de colonias felinas, entre las que se ... encuentra la de la calle Conchitina, una aglomeración de gatos que ha generado malestar y molestias entre algunos residentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  4. 4 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  5. 5 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  6. 6 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  7. 7 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  8. 8 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  9. 9

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  10. 10 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rincón de la Victoria reforzará el control de la alimentación de las colonias felinas

Rincón de la Victoria reforzará el control de la alimentación de las colonias felinas