Rincón de la Victoria reforzará el control de la alimentación de las colonias felinas

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria pondrá en marcha acciones para combatir las irregularidades en la alimentación de colonias felinas, entre las que se ... encuentra la de la calle Conchitina, una aglomeración de gatos que ha generado malestar y molestias entre algunos residentes.

Entre las medidas que se van a llevar a cabo está el incremento en el control de la alimentación, para lo que se implementará el refuerzo del suministro de comida de forma regulada. Para ello, se procederá a la instalación de dos tolvas, de agua permanente y comida, para, de este modo, regular el suministro y evitar la invasión a zonas privadas. En cualquier caso, no se trasladará a esta población.

La Administración local rinconera recuerda que, a través de su Concejalía de Sanidad, y de forma rigurosa, lleva a cabo el programa de gestión de colonias felinas aprobado en 2023 desde la entrada en vigor de la ley 7/2023, del 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

En este plazo de tiempo, y hasta la fecha, se han inscrito las colonias existentes en el municipio, un total de 77, censando hasta 1.079 ejemplares, de los cuales 673 están esterilizados y 148 disponen de microchip una vez realizado de forma escrupulosa el método CER. Un método basado en la captura, esterilización y retorno de los animales exclusivamente.

En este sentido, los individuos de las colonias se esterilizan y devuelven a la colonia una vez recuperados de la cirugía mediante el siguiente procedimiento: se capturan los ejemplares de una colonia, se valoran sanitariamente por veterinario en clínica, se identifica implantando microchip y dando de alta en la colonia, aplicándose los tratamientos obligatorios (vacuna de rabia y desparasitación contra equinococosis).

Desde el Ayuntamiento se recuerda que en todas y cada una de las colonias se actúa de igual forma, siguiendo el mismo procedimiento en el marco del método CER. Es decir, captura, esterilización y retorno a la misma colonia de origen.

De igual forma, es importante recordar que un posible descontrol de la colonia sólo se produce cuando se proporciona comida a los animales de manera indiscriminada.

Enmarcado en las políticas de este Ayuntamiento a favor del bienestar animal y la salud pública, existe un convenio de colaboración firmado con el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga para la implantación del programa de gestión de colonias felinas denominado CER.2. A dicho convenio se han adherido hasta cinco clínicas del municipio que colaboran en la aplicación del anteriormente mencionado método CER.

De igual forma, y en esta misma línea, desde el año 2023 se han realizado hasta cuatro formaciones en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con un total de 108 asistentes. El último de ellos, dirigido a voluntarios capturadores, formando a 12 personas para estas labores que cuentan con la acreditación pertinente.

Cabe recordar que, en 2022, el municipio de Rincón de la Victoria fue pionero en la firma del convenio CER.1, además de ser el segundo en la integración del CER.2, tras la firma de Torremolinos, que fue el primero en la provincia.

Con todo, este Ayuntamiento seguirá trabajando junto a profesionales, colectivos y vecinos como hasta ahora en aras del bienestar animal y la salud pública