Rincón de la Victoria recibirá a más de un centenar de jugadores en su torneo de Navidad de Pickleball

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la Concejalía de Deportes, y el Club Deportivo Pickleball Axarquía, han anunciado la apertura de ... inscripciones para participar en el IV Torneo de Pickleball.

Los partidos se disputarán los días 13 y 14 de diciembre en las instalaciones del Pabellón Cubierto Municipal Rubén Ruzafa de Torre de Benagalbón, en las modalidades de dobles masculino, femenino y mixto.

El concejal del Área, Antonio José Martín, ha destacado «el éxito de esta competición, de ámbito nacional, que reunirá a más de un centenar de jugadores procedentes de Málaga, Andalucía y distintas provincias del país«. »Un encuentro que crece en cada edición, tanto en número de jugadores como en clubes participantes», ha insistido.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado «el interés que continúa despertando esta actividad deportiva en auge, que un año más acogerá nuestro municipio, reafirmando nuestro compromiso con la promoción del deporte en todas sus disciplinas y con el apoyo a los clubes y asociaciones locales».

El regidor ha añadido: «Este campeonato nacional supone además un reclamo turístico para Rincón de la Victoria, ya que atrae a deportistas que se alojan y disfrutan de nuestra oferta cultural y gastronómica durante el fin de semana del torneo».

También, el presidente del Club Deportivo Pickleball Axarquía, Antonio Casquero, ha mostrado su satisfacción por la celebración de «este encuentro, el más longevo de la provincia», destacando además «el crecimiento de este deporte, siendo nuestro club el que más fichas federativas aporta a esta disciplina en Andalucía».

El IV Torneo de Pickleball comenzará el 13 de diciembre a las 9.00 horas, con las categorías de iniciación (niveles 1.5 y 2.5), continuará con el nivel intermedio (3.0 y 3.5), y finalizará la jornada con la categoría avanzada (4.0 y 5.0).

El 14 de diciembre se celebrarán los partidos de dobles mixtos en las tres categorías. El torneo será de acceso libre para el público, y contará con premios para los campeones, subcampeones y terceros clasificados.

Las personas interesadas en participar deben formalizar su inscripción a través de la APP RAQT.

Para más información, pueden contactar con el Club Deportivo Pickleball Axarquía, con sede en Rincón de la Victoria, en el teléfono 651 616 262.

El pickleball es un deporte de raqueta que combina elementos del bádminton, el tenis y el tenis de mesa. Nacido en Estados Unidos a mediados de la década de 1960, destaca por su dinámica de juego y por ser una disciplina accesible que requiere menor exigencia física y técnica que otros deportes de raqueta.