Rincón de la Victoria promociona el cultivo del mango
Acción formativa impulsada por el Ayuntamiento que está dirigida a agricultores y vecinos interesados
SUR
Rincón de la Victoria
Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:09
El Área de Agricultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha puesto en marcha un curso gratuito de iniciación al cultivo del mango dirigido ... a todas aquellas personas que deseen conocer los aspectos básicos de este cultivo.
La concejala, Lola Ramos, ha explicado: «Durante la jornada, los participantes recibirán formación teórica y práctica sobre las condiciones óptimas de cultivo, el manejo del suelo, el riego y la recolección del mango, que supone uno de los cultivos con mayor proyección en la Axarquía».
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha señalado: «Este tipo de iniciativas contribuyen a generar nuevas oportunidades agrícolas sostenibles y a impulsar el desarrollo rural mediante el aprovechamiento responsable de los recursos naturales en nuestro entorno».
El curso se celebrará el martes 18 de noviembre, en horario de 9.30 a 13.30 horas, en la Biblioteca Pública Municipal `Antonio de Hilaria´ de Rincón de la Victoria.
Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del correo electrónico: agricultura@rincondelavictoria.es.
Por último, Ramos ha recordado, que «el pasado 14 de octubre, celebramos una segunda edición del curso de iniciación al cultivo de la pitahaya con gran éxito de participación. Desde el Área seguimos trabajando para ofrecer nuevas actividades formativas destinadas al sector agrícola».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión