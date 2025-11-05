Rincón de la Victoria se promociona en el corazón de Londres

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha lanzado una ambiciosa acción promocional desde el corazón de Londres, Piccadilly Circus, en el marco de la ... feria World Travel Market (WTM). Se trata de la primera vez que el municipio está a pie de calle, desde el corazón londinense con una campaña visual que emitirá 1.844 spots promocionales bajo el lema `Full of Life – Where Authentic Spain Lives 365 Days´ alcanzando más de 70.000 impactos directos y una visibilidad potencial ante 200.000 personas diarias que transitan por el centro de Londres.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado desde el propio enclave londinense el impacto y la relevancia de esta acción. «Estamos en una zona neurálgica y emblemática de Londres, como es la plaza Piccadilly Circus, con una campaña de gran impacto en las pantalla digitales donde se publicitan las grandes marcas punteras del mundo«, ha dicho.

Ampliar

El regidor ha explicado: «Rincón de la Victoria ha querido estar presente en este punto estratégico para mostrar, a través de un vídeo muy significativo, esas experiencias que pueden encontrar y que buscan los británicos: sol y playa, golf, patrimonio con Villa Antíopa y la Cueva del Tesoro, entre otros».

«Este es el lugar idóneo para que puedan visitar digitalmente Rincón de la Victoria y se queden con la curiosidad de poder visitarnos. Espero que esta lluvia fina, como siempre, surja sus efectos y que los británicos decidan venir a Rincón de la Victoria», añadió el regidor.

Rincón de la Victoria está presente un año más en la feria World Travel Market (WTM) para posicionarse en el mercado británico como un destino turístico de referencia en la Costa del Sol, combinando sol, playa, patrimonio y naturaleza, y como un lugar ideal para disfrutar del Mediterráneo los 365 días del año.