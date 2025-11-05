Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Promoción de Rincón de la Victoria en el centro de Londres. SUR

Rincón de la Victoria se promociona en el corazón de Londres

Primera campaña del destino en las pantallas de Picadilly Circus en la que se muestran las experiencias que buscan los británicos como sol, playa, patrimonio y naturaleza, en una acción que aspira alcanzar las 200.000 personas

SUR

Rincón de la Victoria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha lanzado una ambiciosa acción promocional desde el corazón de Londres, Piccadilly Circus, en el marco de la ... feria World Travel Market (WTM). Se trata de la primera vez que el municipio está a pie de calle, desde el corazón londinense con una campaña visual que emitirá 1.844 spots promocionales bajo el lema `Full of Life – Where Authentic Spain Lives 365 Days´ alcanzando más de 70.000 impactos directos y una visibilidad potencial ante 200.000 personas diarias que transitan por el centro de Londres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  4. 4 Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas para esta tarde
  5. 5

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  6. 6 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  7. 7 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  8. 8 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  9. 9 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  10. 10 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rincón de la Victoria se promociona en el corazón de Londres

Rincón de la Victoria se promociona en el corazón de Londres