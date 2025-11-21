Rincón de la Victoria programa más de 60 actividades para celebrar la Navidad

Rincón de la Victoria presenta la Navidad más completa, solidaria y familiar con cerca de 60 actividades que se desarrollarán del 5 de diciembre al ... 5 de enero.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha presentado la programación oficial de la Navidad 2025/2026 acompañado por la concejala de Cultura, Feria y Fiestas, Paz Couto, ediles, y una amplia representación de asociaciones, colectivos, y artistas como Lola Alcántara o Tamara Jerez.

El alcalde ha agradecido personalmente a las más de 30 personas, entre colectivos y artistas, que han asistido hoy al acto de presentación de la programación de Navidad que, en sus palabras, «dan muestra de la implicación del tejido social de nuestra ciudad».

El regidor ha expresado «la ilusión y esfuerzo con la que se ha organizado esta programación de Navidad pensada y dirigida para todas las edades». En este sentido, ha destacado los tres ejes fundamentales de esta edición: más presencia en todos los núcleos del municipio, un marcado carácter social y una notable ampliación de actividades familiares e infantiles. «De hecho, se pasa de 8 actividades infantiles a 19, un incremento «cualitativo y cuantitativo» en la oferta dirigida a los más pequeños», indica.

Por su parte, Couto, ha asegurado: «Hemos trabajado con mucho cariño para que cada familia del municipio encuentre su momento durante estas fiestas, con una programación repleta de actividades, tradición, cultura y solidaridad».

La programación de este año incorpora zambombás, belenes, teatro, música en directo, corales, títeres, talleres, mercadillos artesanales, cuentacuentos, actividades deportivas, espectáculos de animación y todas las citas tradicionales como el Tesoro de la Navidad, la San Silvestre, el Trineo de Papá Noel, la Casa de Papá Noel y, por supuesto, sus Majestades los Reyes Magos.

También contará con artistas y grupos destacados como Tamara Jerez, la zambomba `Se armó la Marimorena´, Peneque, la Seño de los Cuentos, la Escuela Municipal de Teatro, la Pastoral Río Granadillas, las pastorales de Moclinejo, Benaque y Vélez-Málaga, las corales El Castillito, El Castillo y Santa Cecilia, además del Coro Gospel Victoria, el Coro de la Iglesia Evangélica Filadelfia La Cala del Moral, y formaciones musicales como Quimirock, Sótano Sur, Electroduentes, y A Compás, Javier Arquimbau, además de los grupos de baile locales.

Además, el alcalde ha sido el responsable de anunciar una de las importantes novedades de este año: «la Cabalgata de Reyes Magos realizará su salida este año, por primera vez, desde La Cala del Moral, manteniendo el recorrido habitual pero en sentido inverso. Será un hito histórico que permitirá a los niños y niñas de La Cala del Moral ver antes a sus Majestades».

Desde se abre el plazo de inscripción para el sorteo de las plazas de las carrozas de la cabalgata, que tendrá lugar el 12 de diciembre en el salón de plenos. la cabalgata. Los teléfonos son los siguientes; 951 501 098 y 673 456 925, o presencialmente en el Área de Cultura.

Otra de las novedades de este año en la programación son los talleres familiares en las bibliotecas municipales de Rincón, Benagalbón, La Cala y la Torre, del 9 al 12 de diciembre.

También, y por primera vez, se podrá visitar la casa de Papá Noel los días previos a su llegada: desde el día 13 al 18. Para la visita a Papa Noél (del 20 al 23 de diciembre) será necesario inscribirse desde hoy en el teléfono 951 501 098 o en el 673 456 925, o bien presencialmente en el área de Cultura en horario laboral.

Todas las familias que se inscribirán para la visita entrarán en un sorteo para ver a Papá Noel que tendrá lugar el 2 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

La Navidad volverá con las acciones consolidadas para apoyar al tejido empresarial, como: la campaña Cliente Oro, del 1 de diciembre al 6 de enero, con un premio de hasta 6.000 euros, el hilo musical navideño en las zonas comerciales durante toda la campaña, y el concurso de escaparates, con premios de 500, 200 y 100 euros.

En el ámbito social, la programación incorpora una Zambombá Flamenca a beneficio del Economato Social (13 de diciembre, Sala Las Musas), la atracción infantil Scalextric en Plaza de la Constitución, del 5 de diciembre al 5 de enero, con el reparto de 18.000 tickets en comercios locales, otra adicional de 2.000 tickets gratuitos para familias vulnerables desde Bienestar Social. Y la Gala `Ningún rinconero sin juguete´, que se celebrará en enero.

Durante toda la navidad, el patio del Ayuntamiento acogerá otra obra, en este caso del artista, Aurelio Robles.

Por último, el alcalde ha manifestado que la organización de las actividades ha sido posible gracias al trabajo conjunto de Cultura, Ferias y Fiestas, Juventud, Mayores, Comercio, Bienestar Social, Deportes, y áreas operativas como Servicios Generales, Sostenibilidad Medioambiental, Policía Local y Protección Civil, subrayando el papel de asociaciones, colectivos y grupos del municipio, entre ellos los vecinos de La Cala del Moral, Torresol, los Mayordomos de Benagalbón, la Iglesia Cristiana Evangélica Victoria y la asociación cultural La Mirada, además de múltiples artistas locales y comarcales.

La Navidad dará comienzo el 5 de diciembre con la inauguración del Belén Municipal en la Casa Fuerte Bezmiliana de la mano de la asociación belenista La Fortaleza, acompañada por el Coro Gospel Victoria, el encendido del alumbrado navideño en la Plaza Al-Ándalus, junto a la pastoral Río Granadillas y la tradicional chocolatada.

Posteriormente, el público podrá disfrutar del concierto de Tamara Jerez. Y del del 5 al 8 de diciembre, la Plaza Al-Ándalus acogerá el Mercado Navideño, con asociaciones, colectivos del tercer sector y centros educativos.

La imagen oficial de la Navidad parte de una obra donada por la artista Lola Alcántara que forma parte del fondo artístico municipal.

Toda la programación estará disponible en la Web del Ayuntamiento y Turismo, Redes sociales municipales, canal de WhatsApp de Cultura, agenda cultural semanal y cartelería con QR en todo el municipio.