Rincón de la Victoria abre el plazo para solicitar permisos para el aprovechamiento de playas

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes del Plan de Aprovechamiento de Playas correspondiente a la ... temporada 2026. Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 30 de noviembre.

A través de este procedimiento, particulares y empresas podrán solicitar autorizaciones para la instalación de elementos desmontables y actividades en el litoral, tales como kioscos, terrazas, hamacas, espeteros o servicios náuticos, tanto motorizados como no motorizados.

El concejal de Playas, Sergio Díaz, ha explicado: «Este proceso administrativo permite planificar con antelación la instalación de todos los servicios temporales, asegurando que estén plenamente operativos al inicio de la temporada estival».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado: «El Plan de Playas es una herramienta fundamental para seguir impulsando un modelo de costa sostenible, ordenada y compatible con la actividad turística y el respeto medioambiental. Cada año trabajamos para mejorar los servicios y garantizar una oferta de calidad para vecinos y visitantes».

Asimismo, el regidor ha señalado: «Nuestro litoral es uno de los principales atractivos del municipio, y queremos que las playas de Rincón de la Victoria sigan siendo un referente en la Costa del Sol, tanto por su gestión responsable como por la excelencia de sus servicios».

Las solicitudes deberán presentarse a través de la Sede Electrónica municipal , o en el Registro General del Ayuntamiento, acompañadas del plano de emplazamiento a escala que indique la ubicación y geometría de la ocupación solicitada.

El Plan de Playas tiene como objetivo regular el uso y aprovechamiento sostenible del dominio público marítimo-terrestre, garantizando la convivencia entre los diferentes usos turísticos, recreativos y medioambientales del litoral del municipio.

Las autorizaciones podrán solicitarse para una o varias de las siguientes temporadas: De junio a septiembre (T1); de mayo a octubre (T2), los meses de marzo, abril y noviembre (T3), y diciembre de 2026, enero-febrero de 2027 (T4).

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria a través del teléfono 952 40 23 00, o consultar la web municipal.

Una vez finalice el plazo de entrega de solicitudes, el área elaborará un proyecto, que incluye estas peticiones para su valoración y aprobación definitiva por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.