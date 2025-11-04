Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria abre el plazo para solicitar permisos para el aprovechamiento de playas

Hasta el 30 de noviembre pueden presentarse solicitudes para la autorización de los servicios de quiosco, terrazas, hamacas, espeteros, usos náuticos con o sin motor e infantiles

Rincón de la Victoria

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:41

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes del Plan de Aprovechamiento de Playas correspondiente a la ... temporada 2026. Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 30 de noviembre.

