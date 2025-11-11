Rincón de la Victoria organiza la sexta gala de premios para conmemorar el Día del Pueblo Gitano

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Bienestar Social y en colaboración con la Asociación Cultural La Mirada, celebrará el ... próximo 18 de noviembre la VI Gala de los Premios 'Rincón Gitano', enmarcada en los actos conmemorativos del Día del Pueblo Gitano Andaluz.

El evento se desarrollará a partir de las 18.30 horas en el Salón de Plenos del Consistorio, con entrada libre hasta completar aforo.

La concejala del Área de Bienestar Social, Belén Gutiérrez, ha explicado: «Este año se entregarán los reconocimientos a cuatro personas que han contribuido de forma destacada a la promoción de la cultura gitana, la igualdad y la participación social, apostando por una sociedad más justa y con las mismas oportunidades para todos».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado «la importancia de continuar fomentando la igualdad, la inclusión y el reconocimiento de la comunidad gitana, que forma parte esencial del tejido social y cultural de nuestro municipio».

El regidor ha añadido: «Estos premios son un símbolo de respeto, convivencia y diversidad que nos enriquece como sociedad», al tiempo que ha felicitado «a las personas premiadas por su aportación, su labor y su esfuerzo a favor de los demás».

También, el presidente de la Asociación Cultural La Mirada, Juan Manuel Santiago, ha agradecido «el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento para hacer posible esta cita anual, que visibiliza y pone en valor la cultura gitana».

Los Premios `Rincón Gitano´ 2025 reconocerán la trayectoria y compromiso de Marcos Santiago Cortés, abogado cordobés, destacado por su labor en defensa de los derechos de los vendedores ambulantes y su compromiso con la justicia social; Tamara Gades Flores, hija del bailarín Antonio Gades y de la actriz y cantante Pepa Flores, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Málaga, donde trabaja por la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana en España y Europa; Francisco Naranjo Fernández, malagueño perteneciente a una de las familias gitanas más reconocidas de la provincia, pastor de la Iglesia Evangélica de Filadelfia y destacado predicador e Inmaculada Concepción Vega, presidenta de la Asociación Benéfico-Social Economato, por su labor solidaria y compromiso con las familias más vulnerables.

Durante la gala se procederá a la lectura de un manifiesto que pondrá en valor la importancia de difundir la cultura, la lengua y las aportaciones del pueblo gitano a la sociedad andaluza, así como la necesidad de seguir trabajando por la convivencia y el respeto mutuo entre todas las personas, gitanas y no gitanas.

El Día del Pueblo Gitano Andaluz se conmemora cada 22 de noviembre, fecha que recuerda la llegada en 1462 de las primeras personas gitanas a tierras andaluzas. Esta jornada pretende reconocer la trayectoria, la labor y la aportación social y cultural del pueblo gitano a la historia y la identidad de Andalucía.