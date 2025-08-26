Rincón de la Victoria organiza escuelas deportivas de una treintena de disciplinas

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha anunciado la apertura del plazo de matriculación para las Escuelas Deportivas Municipales de ... cara al curso 2025/2026.

A partir del 1 de septiembre dará comienzo el periodo de renovación de matrículas para todos los alumnos que ya estuvieron inscritos en la temporada pasada en alguna actividad. Y desde el 16 de septiembre, y hasta completar plazas se abrirá el periodo para las inscripciones del nuevo alumnado.

Las matriculaciones se realizarán de forma telemática, a través de la web.

Además, las personas que necesiten asistencia técnica para formalizar su inscripción podrán acudir a las oficinas de la Concejalía de Deportes, ubicadas en los bajos del Pabellón Cubierto Municipal Rubén Ruzafa, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha puesto en valor el compromiso de este Ayuntamiento con el deporte. «Cada año contamos con más de 2.000 alumnos en nuestras escuelas, lo que demuestra el interés de nuestros vecinos por una programación diversa y accesible, que fomente hábitos saludables y la práctica deportiva entre todas las edades».

Por su parte, el concejal del Área, Antonio José Martín, ha informado: «Este año ofertaremos más de una treintena de disciplinas deportivas diferentes, tanto en modalidades infantiles y juveniles como para adultos, dando continuidad a las actividades que venían desarrollándose».

Las actividades para adultos serán: spinning, taichi, body sculpt, zumba, kick boxing, patinaje, musculación, pilates, yoga, balonmano, fútbol sala, judo, rugby, tenis de mesa, padel, tenis, badminton, gimnasia para mayores, mantenimiento, circuitos de entrenamiento y jiu jitsu.

Las actividades infantiles y junior serán: yawara jitsu, karate, taekwondo, ajedrez, baloncesto, padel y tenis, patinaje, judo, rugby, fútbol y fútbol sala, tenis de mesa, voleibol, triatlón, atletismo, showdance, fit-kid acrobático y cheerleaders, balonmano, hockey, bailes deportivos, badminton, danza urbana, gimnasia rítmica, hip hop.

Todas las actividades y documentación sobre la matriculación estarán disponibles en este enlace. En cuanto a las tarifas, la renovación de matrícula para antiguos alumnos tendrá un coste de 12 euros, mientras que para nuevas altas será de 24 euros.