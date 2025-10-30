Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Pleno de la Corporación Municipal de Rincón de la Victoria. SUR

Rincón de la Victoria pondrá en marcha un Observatorio Municipal sobre el Acoso Escolar

Aprobada la creación de un órgano consultivo para coordinar acciones, elaborar informes y garantizar la seguridad de los alumnos tras una propuesta del PSOE que incluye la implicación de centros educativos, servicios sociales, Policía Local y grupos municipales

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:27

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado en el pleno una moción institucional con el objeto de trabajar en la prevención, detección y ... erradicación del bullying y el acoso escolar en los centros educativos del municipio, y que supone la creación del Observatorio Municipal de Convivencia y Prevención del Acoso Escolar. Un órgano consultivo y de coordinación que recogerá datos locales, elaborará informes anuales y propondrá actuaciones para garantizar un entorno educativo seguro e inclusivo.

