Rincón de la Victoria necesita comprar 4 microbuses con urgencia

Desde el pasado 1 de agosto, el servicio de transporte público en autobús de Rincón de la Victoria ha experimentado cambios, una reorganización en los ... horarios y recorridos de todas las líneas que, como explicó el concejal de Movilidad y Transporte, Pablo Pardini, responde «a un estudio técnico previo sobre la situación actual del servicio, y tiene como objetivo optimizar los itinerarios, mejorar las frecuencias y adaptarse mejor a las necesidades reales de los usuarios».

En este contexto, el Ayuntamiento ha abierto un proceso de licitación para la adquisición de vehículos, en concreto, 4 microbuses, que permitan atender esta prestación con garantías ya que, como reza en el expediente de esta licitación, la concesionaria, Rinconbus, no «dispone en su parque móvil de vehículos de esta naturaleza que puedan reforzar el mismo o cubrir las constantes averías».

Esta compra llega en un momento en el que el contrato para la gestión indirecta de esta prestación está prorrogado por un periodo de 3 años. Esta tiempo extra está condicionado a una nueva adjudicación, en la modalidad de servicios. El operador ha aceptado esta fórmula y anuncia que cesará en el servicio cuando se formalice el nuevo contrato. No obstante, ha advertido, tal y como reza en la documentación que sustenta este proceso, «el deficiente estado de los vehículos que actualmente prestan servicio, advirtiendo que no van aguantar durante todo el periodo de prórroga». No en vano, como se recuerda, han estado paralizadas durante más de una semana las líneas 3, 5 y 8, por avería de 3 vehículos. Los problemas han hecho que haya sido preciso recurrir a vehículos alquilados, concretamente en la línea 8, como puede leerse en la documentación alojada en la Plataforma de Contratación del Sector del Estado.

La Administración local rinconera asume esta inversión con la premisa de que el servicio de transporte urbano colectivo de viajeros es de «prestación obligatoria en nuestro municipio, al tener una población mayor de 50.000 habitantes» y teniendo en cuenta la situación financiera del actual operador, contratista desde el 24 de febrero de 2010, para garantizar la continuidad de las líneas.

La fórmula de entrega será mediante cesión al actual operador y, posteriormente, al nuevo mediante el establecimiento de un canon que compense a las arcas públicas.

Las empresas interesadas en este suministro tienen de plazo para presentar ofertas hasta el próximo 21 de agosto. El presupuesto de esta licitación es superior a los 820.000 euros. La tramitación es urgente, «dada la necesidad que existe en disponer de dichos vehículos ante el riesgo de avería de los que actualmente están en servicio».

En cuanto a los cambios programados, serán los siguientes: la Línea 1, que deja de realizar la subida a Dominion Park y al instituto El Cantal, zonas que pasarán a ser cubiertas por las líneas 3, 4 y 6. Por otra parte, la Línea 2 suprime la entrada a la zona de Cotomar, actualmente cubierta por el transporte interurbano línea 160.

Las Líneas 3 y 4 dejan de cubrir la subida hacia la Biblioteca Pública Municipal de Rincón de la Victoria, función que asumirá la línea 8.

La Línea 6 elimina la subida a la urbanización Los Olivos, debido a la escasa demanda, con el fin de optimizar el recorrido.

El resto de las líneas mantendrán sus recorridos habituales, aunque adaptados a los nuevos horarios para mejorar la coordinación del servicio en su conjunto.

Los nuevos horarios estarán disponibles para su consulta en la web municipal, redes sociales y paradas habilitadas a lo largo del municipio, así como en la web y la aplicación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM).