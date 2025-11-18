Rincón de la Victoria invertirá casi 40.000 euros en el carril del Cortijo Blanco

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Obras y Servicios Generales, ejecutará obras de mejora en las infraestructuras viarias del ... carril del Cortijo Blanco, con el propósito de mejorar el acceso y diversos elementos de la vía.

El concejal del Área, Sergio Díaz, ha señalado: «Se trata de unos trabajos necesarios que permitirán mejorar el acceso a esta zona, optimizando la seguridad de uno de los tramos de unos 70 metros lineales que da servicio a residentes».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado: «Con esta nueva actuación continuamos avanzando en la mejora y modernización de las infraestructuras del municipio para incrementar la seguridad y la calidad de los accesos viarios».

El proyecto contempla actuaciones de reubicación de farolas, acondicionamiento del terreno, así como el desmontaje de barreras de seguridad, excavación para la ejecución de un muro de escolleras y la colocación de nuevas biondas. Todo ello encaminado a mejorar la estabilidad de la calzada y su ancho útil.

El presupuesto municipal de ejecución de las obras es de 37.779,85 euros. La empresa adjudicataria, Excavaciones Lagosol S.L., contará con un plazo de 45 días para su ejecución una vez se inicien los trabajos.