Rincón de la Victoria formará a la población escolar para prevenir y combatir la violencia contra la mujer

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Bienestar Social, ha presentado la programación de actividades con motivo del 25 de ... noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el lema `Por un compromiso común´

La concejala de Mujer e Igualdad, Belén Gutiérrez, ha explicado que el objetivo de esta programación «es seguir construyendo una sociedad libre de violencia hacia las mujeres, sensibilizando, educando y fomentando la igualdad desde todos los ámbitos de nuestra comunidad».

«Quiero agradecer el esfuerzo y la implicación del equipo del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), de los centros escolares, asociaciones de mujeres y entidades sociales que se han sumado a esta iniciativa. Gracias por vuestro compromiso, vuestra energía y vuestro trabajo constante por la igualdad», ha destacado la edil, quién ha agradecido la presencia del CMIM, instituto Bezmiliana, Asociación Estrella del Alba, Asociación Azalea, y Cruz Roja durante la presentación de la programación 25N.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado el compromiso firme del Ayuntamiento con la igualdad y la erradicación de la violencia machista. «Seguimos trabajando por la igualdad, la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esta lucha nos implica a todos y todas; administraciones, instituciones, familias y ciudadanía», ha dicho.

El acto principal de la programación tendrá lugar el 25 de noviembre a las 11.00 horas, con la tradicional Marcha del 25N, que partirá desde la plaza Pepe el Boticario y finalizará en el Auditorio Municipal.

Allí se celebrarán actuaciones, lecturas y representaciones a cargo del alumnado de distintos centros educativos del municipio, en homenaje a las víctimas de la violencia de género y como muestra del compromiso de las nuevas generaciones con la igualdad.

Participarán los institutos Puerta de la Axarquía, Ben Al Jatib, Bezmiliana y Margarita Salas, así como los colegios La Candelaria, Los Jarales, Josefina Aldecoa, La Marina, Tierno Galván, Carmen Martín Gaite, Manuel Laza Palacio, Gregorio Marañón y Novaschool Añoreta. También estarán presentes las asociaciones de mujeres Amanecer de La Torre, Benalbinas, Estrella del Alba, Azalea y Amuaxa.

Asimismo, los días 18 y 19 de noviembre, se celebrará el taller `Vivir en paz´ en el Centro de Participación Activa de Rincón de la Victoria, de 17.00 a 20.00 horas, con el objetivo de fomentar la convivencia pacífica y las relaciones igualitarias.

El 20 de noviembre, en el marco de la Comisión de Violencia de Género, el policía local Cristóbal Trujillo Martín ofrecerá una charla sobre ciberviolencia de género, abordando esta problemática desde una perspectiva práctica y tecnológica.

En el ámbito educativo, el CMIM desarrollará durante los meses de noviembre y febrero tres programas formativos: `La igualdad desde los medios de comunicación´, para alumnado de 6º de Primaria; `Pepuka´, para Educación Infantil (tercer curso); `Mitos de la pornografía, adolescencia y masculinidades´, para cuarto de ESO.

Por último, la edil ha afirmado que el 25 de noviembre no es solo una fecha conmemorativa, sino una llamada a la acción colectiva. «Invitamos a toda la ciudadanía a participar en las actividades programadas y a unirse a la Marcha del 25N, como muestra de compromiso y unidad frente a la violencia hacia las mujeres».

El Centro Municipal de Información a la Mujer sigue siendo un pilar fundamental en el acompañamiento y apoyo a las mujeres del municipio. Entre el 1 de enero y el 4 de noviembre de 2025, se han atendido 825 consultas, de las cuales 227 corresponden a casos de violencia de género. Durante el mismo periodo de 2024 se registraron 843 consultas y 239 casos relacionados con esta lacra.

La concejala ha puesto en valor «el trabajo silencioso, profesional y comprometido del equipo del CMIM, que cada día acompaña a mujeres, familias y menores en situaciones difíciles».

Además, ha recordado que el teléfono 900 200 999 del Instituto Andaluz de la Mujer está activo las 24 horas del día, los 365 días del año, ofreciendo atención gratuita, confidencial y segura.

Por otro lado, el Centro de Información Municipal de la Mujer (CMIM) ofrece asesoramiento jurídico, atención psicología y social. Las personas interesadas pueden contactar a través del Área de Bienestar Social, en los números de teléfonos: 673122361/ 673122447 en horario de 08.30 a 14.00 horas, de lunes a viernes o a través del email: cmim@rincondelavictoria.es.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha guardado un minuto de silencio en memoria de las dos últimas mujeres asesinadas, condenando de manera rotunda y absoluta la Violencia de Genero.