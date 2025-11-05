Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

La concejala, junto a representantes de asociaciones, centros educativos y colectivos. SUR

Rincón de la Victoria formará a la población escolar para prevenir y combatir la violencia contra la mujer

El 25 de noviembre se organiza una marcha contra esta lacra en la que participarán una representación municipal, junto a colectivos, asociaciones, comunidad educativa, y vecinos

Rincón de la Victoria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:33

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Bienestar Social, ha presentado la programación de actividades con motivo del 25 de ... noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el lema `Por un compromiso común´

