Rincón exige al Gobierno medidas «urgentes» para garantizar la seguridad en el acceso a Cortijo Blanco

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha vuelto a pedir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una intervención urgente en el carril de ... acceso a la barriada de Cortijo Blanco, donde la vía presenta un estado de alto riesgo para la seguridad vial.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha señalado «La situación es precaria y peligrosa, porque por aquí circulan muchos vehículos, especialmente los que acceden a la autovía desde Cortijo Blanco y las zonas aledañas, además de los vecinos del núcleo de Torre de Benagalbón que entran al municipio por este acceso».

Salado ha explicado que los problemas actuales «son consecuencia de la falta de mantenimiento de la infraestructura de la autovía, especialmente en lo relativo a cunetas y sistemas de drenaje, lo que ha provocado un estrechamiento y una curva peligrosa, agravados por las lluvias».

El regidor ha recordado: «La responsabilidad de estas obras corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al tratarse de infraestructuras vinculadas a la autovía, en el acceso a la barriada del Cortijo Blanco situado en paralelo al carril de aceleración de la Autovía A-7, por ello, exigimos una actuación urgente que garantice la seguridad vial».

En este sentido, ha detallado que la mejora necesaria «pasaría por acometer la ampliación de la canalización y del embovedado existente, con el fin de ganar plataforma de calzada y eliminar el estrechamiento».

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ya solicitó un primer requerimiento al Ministerio en enero, y un segundo en el mes de agosto. «Vinieron a raíz de la primera notificación, realizando labores de limpieza y desbroce de la zona, pero no han acometido ningún tipo de actuación más.

Por ello, el Consistorio vuelve a exigir estas obras de mejora, ante el elevado riesgo de seguridad vial existente en un tramo que soporta un tráfico intenso y requiere una intervención inmediata», ha concluido Salado.