Visita para comprobar el estado del carril. SUR

Rincón exige al Gobierno medidas «urgentes» para garantizar la seguridad en el acceso a Cortijo Blanco

El alcalde advierte de que la situación «es precaria y peligrosa» y reclama una intervención inmediata en una zona de tráfico intenso

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:14

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha vuelto a pedir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una intervención urgente en el carril de ... acceso a la barriada de Cortijo Blanco, donde la vía presenta un estado de alto riesgo para la seguridad vial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

