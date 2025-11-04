Rincón de la Victoria programa un ciclo de conciertos acústicos en la Casa Fuerte de Bezmiliana

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Cultura, presenta una nueva edición del ciclo 'Noviembre Musical', que ofrecerá una serie ... de conciertos acústicos en la emblemática sala de la Casa Fuerte Bezmiliana.

La concejala de Cultura, Paz Couto, ha destacado: «Esta programación afianza la oferta cultural del municipio con distintas propuestas que suponen un referente en la música, con conciertos de cuerda, saxofones, piano-violonchelo y piano-voz. Este ciclo permite acercar distintos estilos y formaciones instrumentales al público de Rincón de la Victoria».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha señalado: «Noviembre Musical se ha consolidado como una cita ineludible para los amantes de la música clásica y de cámara. Una programación que se suma a la agenda cultural de calidad y abierta a todos los vecinos y visitantes».

El ciclo comenzará el viernes 7 de noviembre con la actuación del cuarteto de cuerda Resonance. Nacido en Málaga en 2023, el grupo surge del deseo de compartir la música desde la emoción y la cercanía. Habituales en los conciertos Candlelight y en numerosos eventos, destacan por su capacidad para adaptar un amplio repertorio que abarca desde los grandes clásicos hasta versiones contemporáneas. Su estilo se caracteriza por el equilibrio entre la calidez y profundidad del violonchelo y la delicada expresividad de los violines, logrando un conjunto refinado y lleno de matices.

La programación continuará el 14 de noviembre con Alba Chantar – Piano y Soprano, intérprete malagueña con una sólida trayectoria en géneros como la ópera y la zarzuela, y colaboradora habitual de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Formada en el Conservatorio Superior de Málaga, ha sido reconocida con diversos premios, entre ellos el de la V Muestra de Jóvenes Intérpretes de Música Antigua de Málaga.

El viernes 21 de noviembre será el turno del Dúo Piano y Violonchelo, una formación de cámara que combina la armonía del piano con las líneas melódicas y de bajo del violonchelo. Su repertorio abarca desde la música clásica hasta adaptaciones modernas.

Finalmente, el sábado 29 de noviembre, el Cuarteto de Saxofones Agalam será el encargado de clausurar esta edición de Noviembre Musical con una propuesta vibrante y original.

Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas en la Casa Fuerte Bezmiliana, con entrada libre hasta completar aforo.