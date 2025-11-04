Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Casa Fuerte Bezmiliana. SUR

Rincón de la Victoria programa un ciclo de conciertos acústicos en la Casa Fuerte de Bezmiliana

Nueva edición de 'Noviembre Musical' con propuestas protagonizadas por instrumentos de cuerda, saxofones y piano con violonchelo y voz

SUR

Rincón de la Victoria

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:39

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Cultura, presenta una nueva edición del ciclo 'Noviembre Musical', que ofrecerá una serie ... de conciertos acústicos en la emblemática sala de la Casa Fuerte Bezmiliana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  4. 4 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  8. 8 Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  10. 10 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rincón de la Victoria programa un ciclo de conciertos acústicos en la Casa Fuerte de Bezmiliana

Rincón de la Victoria programa un ciclo de conciertos acústicos en la Casa Fuerte de Bezmiliana