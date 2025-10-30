Rincón de la Victoria encomienda a Gesco Colonias Felinas las capturas y alimentación de los felinos callejeros

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha suscrito un convenio de colaboración con la asociación Gesco Colonias Felinas, con el objetivo de establecer un ... marco común de actuación en el desarrollo de programas destinados al control, cuidado y protección de las colonias felinas del municipio, en el marco del Método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

El acuerdo ha sido firmado por el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado y la presidenta de la asociación Gesco Colonias Felinas, Giselle Axiaq. Durante el acto ha estado presente la concejala de Sanidad y Consumo, Lola Ramos.

El regidor ha asegurado que con este convenio, en sus palabras, «el Ayuntamiento reafirma así su compromiso con la defensa y protección de los animales, y la participación ciudadana y el voluntariado». «Rincón de la Victoria da un paso más hacia una gestión responsable, ética y sostenible de las poblaciones felinas en libertad, alineándose con los valores de bienestar animal y convivencia ciudadana», ha insistido.

Por su parte, la edil, ha indicado: «Con este nuevo acuerdo se avanza y se da cumplimiento a la Ley 7/2023, agilizando las labores de captura y alimentación de los gatos pertenecientes a las colonias».

En este sentido, Axiaq ha mostrado su satisfacción «por este primer acuerdo que firma nuestra asociación con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en el que se reconoce nuestra labor y la de los voluntarios».

El convenio permitirá desarrollar acciones conjuntas en materia de captura, esterilización e identificación de gatos comunitarios, en colaboración con clínicas veterinarias habilitadas por la Oficina de Sanidad y Consumo, organización de grupos de voluntariado y formación específica sobre cuidado y alimentación de colonias felinas, programas de acogida y adopción responsable de gatos nacidos o abandonados en las colonias, actividades de sensibilización y campañas informativas sobre bienestar animal.

El documento, con una vigencia inicial de cuatro años y posibilidad de prórroga, establece la creación de una Comisión de Seguimiento Paritaria, integrada por representantes del Ayuntamiento y de la Asociación Gesco, que se encargará de velar por el cumplimiento de los objetivos y coordinar las acciones conjuntas.

Desde el Área de sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se vienen celebrando cursos sobre el manejo, alimentación y cuidado básico de gatos comunitarios, así como sobre los métodos de capturas.