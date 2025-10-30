Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Firma del acuerdo de colaboración para la gestión de las colonias felinas. SUR

Rincón de la Victoria encomienda a Gesco Colonias Felinas las capturas y alimentación de los felinos callejeros

El acuerdo incluye el compromiso de gestionar los grupos de voluntarios y el traslado de los animales a las clínicas veterinarias del municipio para su esterilización y retorno a los grupos de origen

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:26

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha suscrito un convenio de colaboración con la asociación Gesco Colonias Felinas, con el objetivo de establecer un ... marco común de actuación en el desarrollo de programas destinados al control, cuidado y protección de las colonias felinas del municipio, en el marco del Método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  4. 4 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  5. 5 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  6. 6 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  7. 7 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  8. 8 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  9. 9 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias
  10. 10 Moreno cancela su viaje al funeral de la dana por el retraso de su vuelo y las incidencias por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rincón de la Victoria encomienda a Gesco Colonias Felinas las capturas y alimentación de los felinos callejeros

Rincón de la Victoria encomienda a Gesco Colonias Felinas las capturas y alimentación de los felinos callejeros