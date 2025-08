Rincón de la Victoria aprueba, entre reproches, solicitar a la Junta «de manera inmediata» el nuevo centro de salud

Ni un año ha transcurrido desde que el pleno de la Corporación Municipal de Rincón de la Victoria ha vuelto a ser escenario de un ... debate sobre los problemas del servicio sanitario. En esta ocasión, a diferencia de la sesión de noviembre de 2024, cuando con el voto de todos los ediles, el municipio reclamó mejoras en este campo, a raíz de una moción impulsada por la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Publica, el tono no ha sido constructivo; en ambos casos, eso sí, el acuerdo ha sido unánime.

Para empezar, la propia convocatoria de la sesión, que ha sido extraordinaria, ya llegó cargada de electricidad, pues los grupos municipales de PSOE, Con Rincón y Por Mi Pueblo, tres de los cuatro que hay oposición junto a Vox, airearon que habían tenido que «forzar» la celebración ante el «desinterés y la opacidad» del alcalde, Francisco Salado, de dar explicaciones sobre el «reiterado incumplimiento en la construcción del nuevo centro de salud del municipio»; el equipamiento fue anunciado el pasado abril de 2024, cuando se apuntó que estará listo en 2027. Después de ello, el febrero de 2025, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, adelantó que la licitación de las obras, junto las del quinto instituto, también muy demandadas, llegaría en este año.

Con este contexto, han llovido las críticas al máximo responsable municipal, también en su condición de presidente de la Diputación, que ha defendido su esfuerzo desde «el minuto uno»; sin embargo, las bancadas de en frente han reprochado, con insistencia, que no se implique personalmente para agilizar la consecución de este equipamiento; una pullas que ha afeado el portavoz municipal, Borja Ortiz, que ha pedido que las intervenciones no degeneraran en los ataques personales y que se centraran en el fondo. Ante la andanada, Salado, que ha recordado que la falta de profesionales sanitarios y de otros servicios esenciales en la Costa del Sol es generalizada, se ha llegado a preguntar: «¿Quién puede pensar que no nos gustaría inaugurar el centro de salud?». También ha tenido que intervenir para reclamar respeto a los miembros de la plataforma por la mejora de la salud, que han interrumpido a Ortiz.

Más allá del rifirrafe, durante el debate, se ha presentado un informe sobre la situación de la Atención Primaria, con un aumento desde 2018 de 20 a 25 médicos; de 5 a 7 pediatras; de 14 a 24 enfermeras y de 6 a 8 profesionales en el equipo de Urgencia, con 2 ambulancias asignadas a Rincón de la Victoria.

En definitiva, ha salido adelante, de forma unánime, un acuerdo en el que se solicita de forma inmediata a la Junta de Andalucía el comienzo de las obras del nuevo centro de salud, que se ubicará en los terrenos ya cedidos por el Ayuntamiento en la zona de Huerta Julián y también reclamar a la Administración autonómica que se incluya Rincón de la Victoria en los planes de contingencia sanitaria durante los periodos de mayor presión asistencial, especialmente en época estival, con el fin de reforzar los servicios y garantizar una atención adecuada ante el incremento poblacional. Esta medida se aplicará cuando así lo determinen los informes técnicos correspondientes, según explicó el primer teniente de alcalde, Borja Ortiz.

Situación mejorable

Durante la sesión, el alcalde, ha asegurado: «La situación es mejorable, pero también se han experimentado mejoras cuantitativas y cualitativas destacables. Lo más importante para este equipo de Gobierno son nuestros vecinos y su bienestar. Por ello, seguiremos insistiendo en la necesidad de avanzar en mejoras sanitarias para el municipio«.

Salado también anunció que la licitación del nuevo centro de salud podría producirse entre los meses de septiembre y octubre. «La comunicación con la Junta ha sido fluida y constante, y continuará siéndolo en defensa de los intereses de nuestros vecinos», añadió.

En el año 2021, se firmó el protocolo entre Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y Junta de Andalucía para la construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones y, como destaca el Gobierno local, «ambas instituciones han venido trabajando de forma constante para hacer realidad esta infraestructura sanitaria».

Finalmente, cuando hace algo más de un año se presentó el proyecto, se detalló que será fruto de una inversión superior a los 12 millones de euros para un edificio asistencial sanitario compuesto por consultas de adultos, pediatría, gabinete odontológico, cirugía menor, educación sanitaria, rehabilitación, radiología básica, atención continuada y salud mental, entre otros.