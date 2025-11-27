Rincón de la Victoria adjudica las obras para reunir al alumnado del colegio La Candelaria en un único edificio

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha adjudicado las obras de acondicionamiento de los espacios del colegio La Candelaria de Benagalbón, una actuación que ... permitirá unificar al alumnado de Educación Infantil en un único recinto, mejorando así la seguridad, accesibilidad y funcionalidad del centro.

El concejal del Área de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz, ha explicado: «Estos trabajos permitirán la instalación de dos módulos prefabricados con capacidad para cuatro aulas educativas, dotadas de sus propias unidades sanitarias».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado la importancia de estas obras que mejoran las condiciones del entorno escolar para garantizar un espacio más seguro y adaptado a las necesidades actuales. «Con esta actuación unificamos al alumnado de Educación Infantil en un único recinto, evitando desplazamientos de los menores entre las antiguas escuelas y el núcleo principal del colegio, donde está el comedor», ha dejado claro.

Asimismo, Salado ha señalado que esta obra «da respuesta a una reivindicación de la comunidad educativa y de la dirección del centro, mientras se planifican soluciones definitivas de ampliación y mejora».

El proyecto contempla la adecuación del terreno, la ejecución de obra civil y la instalación de las infraestructuras necesarias para garantizar la accesibilidad peatonal a los módulos temporales comprometidos por la Junta de Andalucía.

La inversión total asciende a 191.698,11 euros, financiados a través del PAEM-2024 (4.ª fase) y PAEM-2025 (2.ª fase) de la Diputación Provincial de Málaga. Los trabajos serán ejecutados por la empresa adjudicataria Rofez Construcciones, S.L., en un plazo estimado de nueve semanas.