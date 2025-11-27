Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Nuevo espacio donde están previstas las aulas. SUR

Rincón de la Victoria adjudica las obras para reunir al alumnado del colegio La Candelaria en un único edificio

Obras para la instalación de dos unidades prefabricadas, con capacidad para albergar cuatro aulas, con un presupuesto que ronda los 200.000 euros

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:35

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha adjudicado las obras de acondicionamiento de los espacios del colegio La Candelaria de Benagalbón, una actuación que ... permitirá unificar al alumnado de Educación Infantil en un único recinto, mejorando así la seguridad, accesibilidad y funcionalidad del centro.

