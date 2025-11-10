Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión entre el Gobierno local y el Colegio de Veterinarios. SUR

Rincón de la Victoria duplica el presupuesto para aumentar la esterilización e identificación de gatos

El alcalde y el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga rubrican un acuerdo para que el método CER alcalde a 500 felinos

SUR

Rincón de la Victoria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:56

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha firmado con el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga una adenda de modificación del convenio de ... colaboración para la implantación y gestión de programas de control de colonias felinas a través del Método CER2 (Captura, Esterilización y Retorno).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  6. 6 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  7. 7 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  8. 8 Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón
  9. 9 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  10. 10 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rincón de la Victoria duplica el presupuesto para aumentar la esterilización e identificación de gatos

Rincón de la Victoria duplica el presupuesto para aumentar la esterilización e identificación de gatos