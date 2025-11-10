Rincón de la Victoria duplica el presupuesto para aumentar la esterilización e identificación de gatos
El alcalde y el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga rubrican un acuerdo para que el método CER alcalde a 500 felinos
SUR
Rincón de la Victoria
Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:56
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha firmado con el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga una adenda de modificación del convenio de ... colaboración para la implantación y gestión de programas de control de colonias felinas a través del Método CER2 (Captura, Esterilización y Retorno).
Con esta modificación, el Ayuntamiento duplica la aportación económica anual, que pasará de 10.000 a 20.000 euros para lograr superar los 500 gatos esterilizados, vacunados e identificados en el municipio.
El alcalde del municipio, Francisco Salado, y el presidente del Colegio de Veterinarios, Juan Antonio Luque, han rubricado el documento durante un acto al que también ha asistido la concejala de Sanidad y Consumo, Lola Ramos.
«Con esta firma damos un paso más en nuestro compromiso con la mejora de la gestión administrativa, el control de las colonias felinas y el bienestar animal», ha señalado el regidor, quien ha subrayado «la importancia de la colaboración con el Colegio de Veterinarios y las asociaciones protectoras para seguir avanzando en una gestión responsable y eficaz», ha dicho Salado.
Por su parte, la edil ha explicado que mediante este convenio «damos una respuesta adecuada a las colonias comunitarias urbanas, mejorando las condiciones y bienestar de los gatos y su entorno, lo que repercutirá positivamente en la salud pública e imagen del municipio».
La adenda introduce dos cambios fundamentales respecto al convenio inicial, firmado en junio de 2024: La simplificación del proceso de facturación y pago a los centros veterinarios, garantizando un procedimiento más ágil y transparente; y el aumento de la financiación.
El presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio Luque, ha destacado: «Este incremento permitirá mejorar la cobertura del programa y facilitar la coordinación entre los profesionales veterinarios, el Ayuntamiento y las entidades colaboradoras».
El Método CER2 se basa en la captura, esterilización, vacunación, identificación y retorno de los gatos ferales a su colonia de origen, garantizando su control sanitario y reduciendo progresivamente la población mediante procedimientos éticos y científicos.
Rincón de la Victoria fue pionero en la firma del convenio CER1 con el Colegio de Veterinarios de Málaga en 2022. Desde junio de 2024, se han esterilizado, identificado y vacunado más de un centenar de gatos en el municipio. Actualmente, cinco clínicas veterinarias se han adherido al convenio, abierto a la participación de todas las clínicas del municipio que deseen colaborar.
Por último, desde el Área de Sanidad y Consumo se recuerda que los vecinos pueden colaborar comunicando la ubicación de colonias felinas con el fin de coordinar las actuaciones dentro del marco de este programa.
