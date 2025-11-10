Rincón de la Victoria duplica el presupuesto para aumentar la esterilización e identificación de gatos

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha firmado con el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga una adenda de modificación del convenio de ... colaboración para la implantación y gestión de programas de control de colonias felinas a través del Método CER2 (Captura, Esterilización y Retorno).

Con esta modificación, el Ayuntamiento duplica la aportación económica anual, que pasará de 10.000 a 20.000 euros para lograr superar los 500 gatos esterilizados, vacunados e identificados en el municipio.

El alcalde del municipio, Francisco Salado, y el presidente del Colegio de Veterinarios, Juan Antonio Luque, han rubricado el documento durante un acto al que también ha asistido la concejala de Sanidad y Consumo, Lola Ramos.

«Con esta firma damos un paso más en nuestro compromiso con la mejora de la gestión administrativa, el control de las colonias felinas y el bienestar animal», ha señalado el regidor, quien ha subrayado «la importancia de la colaboración con el Colegio de Veterinarios y las asociaciones protectoras para seguir avanzando en una gestión responsable y eficaz», ha dicho Salado.

Por su parte, la edil ha explicado que mediante este convenio «damos una respuesta adecuada a las colonias comunitarias urbanas, mejorando las condiciones y bienestar de los gatos y su entorno, lo que repercutirá positivamente en la salud pública e imagen del municipio».

La adenda introduce dos cambios fundamentales respecto al convenio inicial, firmado en junio de 2024: La simplificación del proceso de facturación y pago a los centros veterinarios, garantizando un procedimiento más ágil y transparente; y el aumento de la financiación.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio Luque, ha destacado: «Este incremento permitirá mejorar la cobertura del programa y facilitar la coordinación entre los profesionales veterinarios, el Ayuntamiento y las entidades colaboradoras».

El Método CER2 se basa en la captura, esterilización, vacunación, identificación y retorno de los gatos ferales a su colonia de origen, garantizando su control sanitario y reduciendo progresivamente la población mediante procedimientos éticos y científicos.

Rincón de la Victoria fue pionero en la firma del convenio CER1 con el Colegio de Veterinarios de Málaga en 2022. Desde junio de 2024, se han esterilizado, identificado y vacunado más de un centenar de gatos en el municipio. Actualmente, cinco clínicas veterinarias se han adherido al convenio, abierto a la participación de todas las clínicas del municipio que deseen colaborar.

Por último, desde el Área de Sanidad y Consumo se recuerda que los vecinos pueden colaborar comunicando la ubicación de colonias felinas con el fin de coordinar las actuaciones dentro del marco de este programa.