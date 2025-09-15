Refuerzo del servicio de bús para asistir al Concurso Tradicional de Verdiales de Benagalbón

El Concurso Tradicional de Verdiales de Benagalbón, que este año se celebra el sábado 20 de septiembre, contará por tercer año consecutivo con un refuerzo ... en el servicio de transporte urbano. Así se ha informado desde el Área de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Pablo Pardini, concejal del área, ha explicado que la empresa Rinconbus pondrá a disposición de los usuarios un autobús lanzadera desde el centro de Rincón de la Victoria que conecte con Benagalbón en tramos de 30 minutos. Además, se ampliará el horario nocturno del servicio hasta las 03.00 horas de la madrugada.

«Tras dos años llevando a cabo esta iniciativa, repetimos la experiencia dando respuesta a una necesidad que se genera ante la importante afluencia de público en la localidad de Benagalbón con motivo del Concurso Tradicional del Verdiales», explicó Pardini.

En esta línea, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha mostrado su satisfacción por este refuerzo. «Con esta iniciativa fomentamos el uso del transporte público y ayudamos a que los vecinos no usen los vehículos particulares. Es un día importante para nuestro municipio y con este servicio evitamos también problemas de aparcamiento y aglomeraciones de vehículos particulares», ha valorado.

«La fiesta de los verdiales reúne a muchos vecinos y visitantes y con este servicio damos respuesta al incremento de personas durante un espacio reducido de tiempo», añadió el edil.

El autobús lanzadera saldrá desde la parada de taxis de Rincón de la Victoria hasta Benagalbón con una primera salida a las 17.15 horas, mientras que en el recorrido inverso saldrá desde Benagalbón a las 17.30 horas y con parada final en la explanada del Supeco.

A partir de las 22.00 horas comenzará el servicio urbano de autobús nocturno con salida desde Benagalbón y dirección a La Cala del Moral con una frecuencia de media hora. El servicio nocturno será de ida y vuelta con la última salida desde Benagalbón a las 03.00 horas y llegada a La Cala del Moral a las 03.30 horas.

«Tal y como ya hicimos en 2024, hemos ganado dos horas más en el servicio nocturno. También como el año pasado, el último bus saldrá de Benagalbón a las 03.00 horas», explicó Pardini.

Así las cosas, durante el servicio nocturno saldrán 12 expediciones que irán dejando a usuarios en las distintas paradas desde Benagalbón hasta La Cala del Moral.

Cabe recordar que el uso del autobús no tiene coste para aquellos vecinos que disponen de la tarjeta gratuita, que son actualmente los menores de 18 años, los mayores de 65 años, y los estudiantes de 18 a 25 años.