Dudas sobre la construcción de un embarcadero en La Cala del Moral

Vecinos y organizaciones como, 'Moral y Acción Verde', 'Pequeños reforestadores' y otros grupos de defensores de la naturaleza dudan de los beneficios de uno de ... los proyectos impulsados por el Ayuntamiento en La Cala del Moral, el embarcadero que quiere construirse como apoyo y complemento de la futura base náutica en la playa de esta núcleo, también en tramitación, y anuncian que presentarán alegaciones.

Y es que esta intervención en la franja litoral requiere la autorización de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, tras someterse a un periodo de información pública, ya que implica la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Las suspicacias sobre este equipamiento también han hecho que el PSOE rinconero haya registrado un escrito de oposición a la idea impulsada por la Administración local, dentro de la fase abierta para ello.

El portavoz municipal de este grupo, Antonio Sánchez, considera que el pantalán «supone una ocupación innecesaria y lesiva del litoral de La Cala del Moral», por lo que advierte de «graves dudas sobre su legalidad, su impacto medioambiental y su justificación social». De hecho, denuncian que, al ponerse en funcionamiento este recurso, se destinará «un espacio ciudadano a un uso restringido». Igualmente, cuestionan que la transformación prevista en la costa cuente con un estudio de impacto ambiental completo, «que evalúe los efectos sobre la biodiversidad marina y la dinámica litoral y el riesgo de erosión y pérdida de arena en un tramo de costa especialmente sensible».

También dudan de que el resultado de los trabajos previstos se integre en el paisaje y echan en falta que la tramitación de este expediente se haya abierto realmente a la ciudadanía. De ahí, que reclamen a la Junta que paralice cualquier procedimiento, hasta que se analicen todas las posibilidades. El nuevo pantalán está pensado para embarcaciones de pequeñas dimensiones, como complemento a la base náutica. Un equipamiento, abierto todo el año, como centro de formación para deportes acuáticos, con la oferta de disciplinas como vela, el paddle surf o el kayak.

El edificio, aunque equipado por completo, parte de la premisa de que su impacto será mínimo, con una estructura prefabricada, que pueda ser desmontada, tal y como explica el Ayuntamiento. La inversión girará en torno a los 150.000 euros. En esta zona, el Gobierno municipal, junto a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía y la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterráneo trabaja para crear un arrecife artificial. Será a partir de unos elementos ya existentes en los fondos marinos de El Cantal, para evitar la pesca ilegal, con la idea de transformarlos en un banco de peces, que ayude a la conservación de la flora y la fauna subacuática.