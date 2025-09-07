Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La playa en La Cala del Moral. SUR

Dudas sobre la construcción de un embarcadero en La Cala del Moral

Organizaciones ecologistas cuestionan un proyecto contra el que el PSOE ha presentado alegaciones por «una ocupación innecesaria y lesiva del litoral»

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:01

Vecinos y organizaciones como, 'Moral y Acción Verde', 'Pequeños reforestadores' y otros grupos de defensores de la naturaleza dudan de los beneficios de uno de ... los proyectos impulsados por el Ayuntamiento en La Cala del Moral, el embarcadero que quiere construirse como apoyo y complemento de la futura base náutica en la playa de esta núcleo, también en tramitación, y anuncian que presentarán alegaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  5. 5 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10

    Dónde saborear cocina argentina en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dudas sobre la construcción de un embarcadero en La Cala del Moral

Dudas sobre la construcción de un embarcadero en La Cala del Moral