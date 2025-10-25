Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel con su abuela Lola. SUR

La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación

Miguel Ángel Vertedor recoge los testimonios orales de ese cruel episodio de la Guerra Civil en un trabajo que ha sido tutorizado por Luis Delgado Mata, su profesor en el instituto Ben al Jatib

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:39

Comenta

A Lola, que era una niña de teta, no llegaba a los 3 años, la cogió su madre en brazos y echó a andar por ... la carretera. Ya de anciana, la mujer recordaba que la caminata no cesó hasta llegar a Almería. De allí, la chiquilla, terminó en Valencia, en la playa de la Malvarrosa, en unos barracones. Años después, regresó a su casa, en La Cala del Moral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  2. 2 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  3. 3 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  4. 4 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  7. 7 Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral
  8. 8 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  9. 9 Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año
  10. 10

    Endesa alerta de que Málaga necesita más infraestructuras eléctricas para nuevos proyectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación

La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación