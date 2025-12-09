Premio a los colegios Tierno Galván y La Marina por su conciencia medioambiental

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha celebrado el concurso escolar `Dibujando el futuro II: el arte ... de lo sostenible´, dirigido al alumnado de 4º y 5º de Primaria del municipio, con el objetivo de impulsar la creatividad y la sensibilización ambiental entre los más jóvenes.

En total, unos 250 estudiantes de seis centros educativos han participado en el certamen, presentando 10 murales elaborados de manera colectiva, uno por clase, mediante técnicas artísticas diversas y el uso de materiales reciclados.

Ante la alta calidad de las propuestas, el jurado ha decidido conceder dos premios, que han recaído en 4ºA del 'Tierno Galván' y en el alumnado de 5º de Primaria de 'La Marina'.

El concejal del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Borja Ortiz, ha destacado «el gran nivel creativo y el compromiso ambiental demostrado por los escolares», y ha anunciado que la clase ganadora de cada centro disfrutará de dos días y una noche en el campamento del Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha felicitado a todos los participantes, subrayando: «La educación ambiental desde edades tempranas es fundamental para construir un municipio más sostenible. Con iniciativas como esta no solo educamos, sino que generamos comunidad. Queremos que Rincón de la Victoria siga avanzando como referente en sostenibilidad, y eso empieza en las aulas».

Durante las semanas previas al concurso, el alumnado ha participado en talleres prácticos y participativos impartidos en los centros educativos, donde han aprendido la importancia de la correcta separación de residuos, el proceso biológico del reciclaje orgánico y los beneficios ambientales del uso adecuado del contenedor marrón.

Esta actividad forma parte de la campaña municipal «Seguimos teniendo un marrón», impulsada para promover la correcta separación de los biorresiduos y el uso del contenedor marrón, dentro del proceso de implantación, ampliación o mejora de su recogida separada.

Todos los murales presentados serán expuestos en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, por parte de los centros participantes: Nuestra Señora de la Candelaria, Josefina Aldecoa, María del Mar Romera, Profesor Tierno Galván, Carmen Martín Gaite y La Marina.

La iniciativa se enmarca en el Plan Integral de Residuos de Andalucía (PIRec 2030) y el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 2016–2022), y está financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.