Padres del IES Bezmiliana acusan a la profesora de Vox de «adoctrinamiento» La Junta sostiene que la dirección del centro «actúa conforme al protocolo» en este tipo de casos, adoptando medidas correctoras EUGENIO CABEZAS Viernes, 3 mayo 2019, 00:04

El incidente ocurrido en el IES Bezmiliana de Rincón de la Victoria el pasado martes, en el que una profesora de Lengua y Literatura, Inmaculada Enríquez, denunció unos supuestos insultos y amenazas por parte de un grupo de alumnos de 2.º de ESO por ser militante y apoderada de Vox, ha tenido una respuesta por parte de los progenitores del menor que fue expulsado del aula. Los padres, en un comunicado remitido a SUR, han acusado a la docente de «adoctrinamiento».

«Esta profesora dedica algunas de sus clases a adoctrinar a los niños según sus creencias religiosas e ideales políticos, algo que ya sabía yo desde que empezó el curso por las cosas que me venía contando mi hijo, pero que no denuncié al centro para que la maestra no lo tomase entre ceja y ceja», argumentaron los padres, quienes añadieron: «De todas formas, yo le tengo dicho que hay que respetar a los demás independientemente de su ideología, religión, raza, sexo, identidad sexual, etc. Sin embargo no me parece bien que la maestra hable de sus ideas en clase. Al igual que para nada justifico la actitud de los niños el pasado martes», apostillaron.

Disculpas del alumnado

Por su parte, fuentes de la Junta en Málaga apuntaron que la dirección del instituto «está adoptandolas medidas correctoras recogidas en la normativa acerca de las conductas contrarias a la convivencia». «Ha aplicado con diligencia el protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente, tomando declaración a las personas implicadas para evaluar el alcance de los hechos».

Asimismo, dijeron que la docente ha sido atendida por la inspección educativa «y el alumnado participante en el incidente, por su parte, ha pedido disculpas, que han sido aceptadas». Enríquez denunció que otra alumna le dijo ayer «puta facha». Desde Vox apuntaron que los hechos denunciados «deben tener su correspondiente castigo».