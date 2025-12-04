Música en directo y chocolatada para inaugurar la Navidad de Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria dará mañana viernes 5 de diciembre la bienvenida oficial a la Navidad con una completa programación de actividades que se extenderá ... hasta el 5 de enero e incluirá cerca de 60 actividades para todos los públicos.

La jornada inaugural comenzará a las 17.00 horas en la Casa Fuerte Bezmiliana con la apertura del Belén Municipal, acompañada por una actuación del Coro Góspel Victoria y la presencia del alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; la concejala de Cultura, Feria y Fiestas, Paz Couto; ediles, asociaciones y colectivos locales.

«El objetivo es que nuestros vecinos y visitantes disfruten de cada una de las actividades que llenarán de alegría y buen ambiente los cuatro núcleos del municipio», ha señalado el regidor.

A las 18.15 horas, la Plaza Al-Ándalus acogerá el encendido oficial del alumbrado navideño, un acto que contará con la actuación de la Pastoral Río Granadillas y la tradicional chocolatada.

El programa continuará a las 19.00 horas con el concierto `Juntos por Navidad´, interpretado por Juanma y Tamara Jerez. En la misma plaza se inaugurará el Mercado Navideño, que permanecerá abierto de 12.00 a 22.00 horas hasta el 8 de diciembre. Desde mañana, se podrá visitar en el patio del Ayuntamiento el árbol navideño realizado por el escultor rinconero, Aurelio Robles.

La concejala Paz Couto ha destacado la nueva iluminación navideña, que incorpora arcos combinados con luz diferentes en cada núcleo del municipio, nuevos elementos decorativos y una ampliación del alumbrado en el acceso a Rincón de la Victoria.

Fin de semana

Durante el fin de semana se celebrarán numerosas actividades. El sábado 6 de diciembre la Plaza Al-Ándalus acogerá a las 13.00 horas el concierto navideño de la Asociación Músico-Cultural Banda de Música Rincón de la Victoria.

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará el espectáculo humorístico `Chisteando´, con Fernando Bernal y Juancho Bernabé, organizado por la Concejalía de Mayores.

La jornada concluirá a las 18.30 horas con una zambomba flamenca del grupo Se armó la Marimorena en la Plaza Gloria Fuertes.

El domingo 7 de diciembre la Asociación de Vecinos de La Cala del Moral celebrará diversas actividades dentro de su Semana Cultural. Desde las 08.00 horas se desarrollará el Concurso de Pintura al Aire Libre `José Vertedor´, cuyas inscripciones se realizarán en la sede de la asociación. A las 12.00 horas será el turno de los grupos de baile de Raquel Ariza, y a las 18.00 horas se hará entrega de los premios del certamen de pintura.

La plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria acogerá desde mañana viernes 5 de diciembre hasta el 6 de enero la atracción infantil Scalextric.

Toda la programación de Navidad 2025-26 en Rincón de la Victoria puede consultarse en este enlace.