Estudiantes participantes en la marcha con motivo del 25-N. SUR

Multitudinaria marcha en Rincón de la Victoria contra la violencia de género con María Victoria en el recuerdo

Más de mil personas participan en la manifestación del 25N, que ha contado con una amplia representación institucional, de la comunidad educativa y de la ciudadanía .

SUR

Rincón de la Victoria

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:14

Comenta

Rincón de la Victoria ha vuelto a salir a la calle con más fuerza que nunca para decir alto y claro: basta ya a la ... violencia machista. Más de un millar de personas han participado este martes en la manifestación organizada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que ha estado marcada por el recuerdo a María Victoria, vecina del municipio de 60 años, asesinada el pasado 22 de noviembre presuntamente a manos de su expareja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

