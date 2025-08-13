Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Trabajos en la cubierta del colegio. SUR

Mejora de la cubierta del gimnasio del colegio Manuel Laza Palacio de Rincón de la Victoria

Trabajos de impermeabilización en las instalaciones deportivas

Rincón de la Victoria

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:57

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Servicios Generales, ejecuta obras de mejora de la cubierta del gimnasio del Centro ... de Educación Infantil y Primaria Manuel Laza Palacio. Se trata de una inversión de 19.208 euros, a cargo del Plan de Asistencia Económica Municipal 2025-2ª Fase (PAEM) de la Diputación provincial de Málaga.

