Mejora de la cubierta del gimnasio del colegio Manuel Laza Palacio de Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Servicios Generales, ejecuta obras de mejora de la cubierta del gimnasio del Centro ... de Educación Infantil y Primaria Manuel Laza Palacio. Se trata de una inversión de 19.208 euros, a cargo del Plan de Asistencia Económica Municipal 2025-2ª Fase (PAEM) de la Diputación provincial de Málaga.

Los trabajos, que ya superan el 50% de ejecución, tienen como objetivo principal impedir las filtraciones de aguas pluviales en las instalaciones deportivas mediante la instalación de una nueva capa de impermeabilización.

El concejal de Servicios Generación, Sergio Díaz, ha señalado: «Se está actuando sobre una cubierta que presentaba un importante deterioro, lo que hacía necesaria una intervención urgente para garantizar su funcionalidad y seguridad».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado: «Se trata de una inversión importante para asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de nuestras infraestructuras educativas. Estas actuaciones responden a las necesidades trasladadas directamente por las direcciones de los centros a través de la Concejalía de Educación».

En este sentido, la concejala del Área, Belén Gutiérrez, ha explicado: «Durante el curso escolar realizamos un seguimiento continuado de las necesidades de los centros, ejecutando las actuaciones de mayor envergadura durante los meses estivales, aprovechando el cierre de las instalaciones».

Los trabajos están consistiendo en el levantado de los actuales elementos de impermeabilización, que se encontraban en mal estado, mediante la utilización de medios auxiliares necesarios para la retirada de materiales obsoletos. Se ha realizado el picado de faldamentos en todo el perímetro de la cubierta y la colocación de una lámina asfáltica de 4 kilos sobre unos 265 metros cuadrados, así como su protección mediante manta geotextil. También se ha vertido una capa de protección de 5 centímetros de hormigón y el extendido de grava en toda su superficie. Será objeto de reparación los petos de protección y albardillas.

La obra está siendo ejecutada por la empresa adjudicataria Antonio Jesús Guerra Martín, con un plazo estimado de dos meses.

Además, desde el Área de Servicios Generales se ha anunciado la próxima intervención en el colegio Josefina Aldecoa de Torre de Benagalbón, donde se procederá a la sustitución del canalón de recogida de aguas pluviales, que presenta signos de deterioro y que podría ocasionar filtraciones en el gimnasio del centro.