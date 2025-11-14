Más de 200 personas marcharán contra el cáncer en Rincón de la Victoria
La caminata, de carácter solidario, tiene un recorrido de 4 kilómetros, y está prevista para el próximo 16 de noviembre
SUR
Rincón de la Victoria
Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:29
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la Concejalía de Bienestar Social, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ... y el Área de Deportes, celebrará el próximo domingo 16 de noviembre una nueva edición de la Marcha Contra el Cáncer de Mama, organizada con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
La concejala del Área de Bienestar Social, Belén Gutiérrez, ha mostrado su satisfacción por la alta participación, «con cerca de 200 personas inscritas, lo que supone un incremento del 40% respecto a la edición anterior».
Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado la importancia de «promover actividades para sensibilizar y concienciar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía».
Además, ha subrayado «la necesidad de trabajar conjuntamente en proyectos sociales que fomenten la concienciación, animando a toda la ciudadanía a sumarse a esta marcha solidaria».
El presidente de la AECC en Rincón de la Victoria, Francisco de la Torre, ha señalado que, en sus palabras, «iniciativas como ésta, además de visibilizar, permiten recaudar fondos destinados a financiar los servicios gratuitos que ofrece la asociación, así como avanzar en su próximo proyecto: disponer de instalaciones más amplias en el municipio».
La marcha, de carácter solidario, contará con un recorrido de 4 kilómetros. La salida está prevista a las 10.00 horas desde la Oficina de Turismo de Rincón de la Victoria, pasando por la Sala Mare Nostrum de La Cala del Moral, para regresar posteriormente al punto de partida.
Las últimas inscripciones podrán realizarse una hora antes del inicio, directamente en el punto de salida, con un coste simbólico de 5 euros.
Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la sede local de la AECC, situada en calle Sierra de las Nieves, 16, Rincón de la Victoria.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión