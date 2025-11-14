Más de 200 personas marcharán contra el cáncer en Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la Concejalía de Bienestar Social, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ... y el Área de Deportes, celebrará el próximo domingo 16 de noviembre una nueva edición de la Marcha Contra el Cáncer de Mama, organizada con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La concejala del Área de Bienestar Social, Belén Gutiérrez, ha mostrado su satisfacción por la alta participación, «con cerca de 200 personas inscritas, lo que supone un incremento del 40% respecto a la edición anterior».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado la importancia de «promover actividades para sensibilizar y concienciar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía».

Además, ha subrayado «la necesidad de trabajar conjuntamente en proyectos sociales que fomenten la concienciación, animando a toda la ciudadanía a sumarse a esta marcha solidaria».

El presidente de la AECC en Rincón de la Victoria, Francisco de la Torre, ha señalado que, en sus palabras, «iniciativas como ésta, además de visibilizar, permiten recaudar fondos destinados a financiar los servicios gratuitos que ofrece la asociación, así como avanzar en su próximo proyecto: disponer de instalaciones más amplias en el municipio».

La marcha, de carácter solidario, contará con un recorrido de 4 kilómetros. La salida está prevista a las 10.00 horas desde la Oficina de Turismo de Rincón de la Victoria, pasando por la Sala Mare Nostrum de La Cala del Moral, para regresar posteriormente al punto de partida.

Las últimas inscripciones podrán realizarse una hora antes del inicio, directamente en el punto de salida, con un coste simbólico de 5 euros.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la sede local de la AECC, situada en calle Sierra de las Nieves, 16, Rincón de la Victoria.