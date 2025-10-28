Horario especial de apertura en los cementerios de Rincón de la Victoria por el Día de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria desarrollará un dispositivo especial en los cementerios municipales con motivo de la festividad de Todos los Santos. La ... medida se aplicará los días 30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y atender las necesidades de los vecinos que acuden a visitar las instalaciones.

El refuerzo consistirá en la incorporación de un trabajador en turno de mañana y otro en turno de tarde en cada uno de los tres cementerios municipales, sumando un total de seis operarios adicionales.

La concejala de Cementerios y Servicios Fúnebres, Pepi Carnero, ha señalado: «Como viene siendo habitual en estas fechas, reforzamos el personal de los cementerios para poder resolver cualquier imprevisto o necesidad que pueda surgir a los vecinos que visitan a sus seres queridos».

Asimismo, durante estos tres días se establecerá un horario especial ininterrumpido de 08.30 a 19.00 horas, ampliando en una hora el horario de apertura habitual por la tarde, con el fin de facilitar las visitas y mejorar la atención al público.

Por último, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado: «Nuestro compromiso se centra en ofrecer unos servicios públicos más eficientes y de calidad, especialmente en jornadas donde se concentra un mayor número de visitantes en los camposantos municipales».