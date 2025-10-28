Horario especial de apertura en los cementerios de Rincón de la Victoria por el Día de Todos los Santos
Los días 30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre, de 08.30 a 19.00 horas, en los tres campos santos municipales
SUR
Rincón de la Victoria
Martes, 28 de octubre 2025, 18:45
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria desarrollará un dispositivo especial en los cementerios municipales con motivo de la festividad de Todos los Santos. La ... medida se aplicará los días 30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y atender las necesidades de los vecinos que acuden a visitar las instalaciones.
El refuerzo consistirá en la incorporación de un trabajador en turno de mañana y otro en turno de tarde en cada uno de los tres cementerios municipales, sumando un total de seis operarios adicionales.
La concejala de Cementerios y Servicios Fúnebres, Pepi Carnero, ha señalado: «Como viene siendo habitual en estas fechas, reforzamos el personal de los cementerios para poder resolver cualquier imprevisto o necesidad que pueda surgir a los vecinos que visitan a sus seres queridos».
Asimismo, durante estos tres días se establecerá un horario especial ininterrumpido de 08.30 a 19.00 horas, ampliando en una hora el horario de apertura habitual por la tarde, con el fin de facilitar las visitas y mejorar la atención al público.
Por último, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado: «Nuestro compromiso se centra en ofrecer unos servicios públicos más eficientes y de calidad, especialmente en jornadas donde se concentra un mayor número de visitantes en los camposantos municipales».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión