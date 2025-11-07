La Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de La Cala del Moral amplía sus dependencias

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha ampliado la superficie de uso que la Hermandad de Culto y Procesión de Nuestra Señora del Carmen ... de La Cala del Moral dispone en los sótanos de la Casa de la Cultura de esta localidad.

El nuevo acuerdo permite a la hermandad contar con un total de 66,20 metros cuadrados, distribuidos en dos trasteros de 14,94 y 51,26 metros cuadrados, destinados al almacenaje de los enseres propios de la entidad. Esta ampliación supone un incremento de 46,54 respecto a la superficie anterior, otorgada en 2013.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado: «Esta ampliación responde a la petición de la Hermandad, que requería de un mayor espacio logístico para la adecuada conservación de sus enseres».

Asimismo, Salado ha destacado: «La Hermandad del Carmen de La Cala del Moral forma parte de la actividad cultural y religiosa de gran trayectoria en nuestro municipio. Su labor y compromiso con las tradiciones es máximo, por ello, desde el Ayuntamiento mostramos nuestro compromiso con las asociaciones y entidades locales que contribuyen a la vida cultural y social del municipio».

En 2013, el Ayuntamiento cedió a la Hermandad, mediante un convenio suscrito a título de precario, dos trasteros independientes con un total de 19,66 metros cuadrados en los bajos de la Casa de la Cultura. Más de una década después, dicho espacio resultaba insuficiente para el almacenamiento y conservación del patrimonio de la entidad.

Finalmente, el alcalde ha reafirmado «nuestro apoyo al tejido asociativo local y a la conservación de las tradiciones que nos identifican como pueblo».