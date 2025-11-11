Fondos del Gobierno para crear un paso peatonal que salva el arroyo Pajaritos en Rincón de la Victoria

La barrera que suponía el cauce del arroyo Pajaritos, en su tramo final, para los peatones, entre la avenida del Mediterráneo y el paseo marítimo ... de Rincón de la Victoria, se ha eliminado gracias a uno de los proyectos que se han ejecutado en el municipio con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La intervención, como ha informado la Subdelegación del Gobierno, acaba con las frecuentes inundaciones en el tramo final del riachuelo, mediante la ampliación de la zona por la que desemboca y, de forma simultánea, aprovecha el embovedado para favorecer a los viandantes y, en un futuro, conectar con el carril bici previsto en la avenida. Esta obra es la continuación de otra anterior y ha contado con una subvención que ha recibido el Ayuntamiento de 138.538,89 euros.

Esta partida hay que enmarcarla en los 1,4 millones destinados por el Ejecutivo central para acciones destinadas a aumentar la accesibilidad y aplacar la densidad del tráfico rodado en el municipio.

Pasos peatonales inteligentes

Dentro de esta ayuda, la medida que ha contado con un mayor respaldo económico, superior a los 470.000 euros, ha sido la que ha permitido la entrada en servicio de pasos de peatones inteligentes, iluminados en el suelo y con señalización vertical en zonas con peatones vulnerables, como entornos escolares, centros de mayores o entorno de parques infantiles que, en concreto, ya funciona en 11 cruces de los 4 núcleos de población del término municipal; la renovación y mejora de 15 instalaciones semafóricas y la instalación de una nueva, además de la dotación de un avisador acústico perteneciente al Grupo ONCE.

Ampliar

En paralelo, también se ha intervenido, con casi 370.000 euros, en la eliminación de barreras en la Zona Comercial Abierta del casco urbano, con la creación de itinerarios peatonales y áreas accesibles, además del aumento de la seguridad, unido a la sustitución y mejoras en los servicios de alumbrado público, baja tensión, telecomunicaciones, saneamiento, aguas pluviales, abastecimiento o plantación de almaces, que requieren poca agua y son una especie caduca, que permiten el paso del sol en invierno y sombra en verano, en las calles Ronda, Frigiliana y Carril de Domínguez.

400.000 euros

El Barrio de Pescadores ha conseguido la peatonalización de todas sus calles con los fondos ministeriales. Las acciones desarrolladas han consistido en la demolición del pavimento de hormigón y su reposición de adoquines con 3 objetivos, para lograr así que sea más amigable para el peatón, poder diferenciar con colores aquellos tramos donde pudieran circular los pocos vehículos autorizados y dotar a todo el barrio de accesibilidad universal.

El control de acceso se realiza con un sistema de cámaras de lectura de matrículas que permite enviar a la Policía Local los datos de aquellos vehículos no autorizados. Lo que hoy se conserva del tradicional barrio de pescadores se sitúa principalmente en la calle Alegría, calle Carmen Bravo López, la Partera y calle Victoria, situadas junto a la costa, entre el paseo marítimo y eje de la antigua carretera N-340.