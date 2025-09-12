La Fiesta del Boquerón Victoriano, protagonista del fin de semana en Rincón

Rincón de la Victoria cierra este fin de semana su Fiesta del Boquerón Victoriano con tres días de Feria Sabor a Málaga en la Plaza ... Al-Ándalus. 32 productores de toda la provincia de Málaga, varios de ellos del municipio, y más de 300 productos que exhibirán lo mejor de la despensa de la provincia.

El alcalde y presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha sido el encargado de inaugurar la Feria de Sabor a Málaga junto al concejal de Turismo, Antonio José Martín (PP), la edil de Comercio, Lola Ramos, ediles de la cooperación municipal y Antonio García, delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Energía, Industria y Minas en Málaga de la Junta de Andalucía.

«La Feria Sabor a Málaga es el broche perfecto para nuestra Fiesta del Boquerón Victoriano. Una cita ineludible para poner en valor nuestros productos locales. Desde Sabor a Málaga se sigue impulsando a nuestros productores y durante estos tres días tenemos la oportunidad perfecto para conocer lo mejor de la despensa malagueña», explicó Salado.

Por su parte, el edil de Turismo, Antonio José Martín, agradeció el apoyo de la Diputación. «Su respaldo es esencial para hacer más grande nuestra Fiesta del Boquerón Victoriano. Es el colofón perfecto con talleres, música en directo y actividades para todos los públicos».

32 productores procedentes de 23 municipios de la provincia acuden a esta encuentro

Desde hoy viernes 12, y hasta el domingo 14 de septiembre, Sabor a Málaga lleva a cabo su sexta feria comarcal de la temporada a Rincón de la Victoria, concretamente a la Plaza Al-Ándalus. Un espacio en el que 32 productores procedentes de 23 municipios de la provincia acuden a esta encuentro para dar a conocer una variada despensa y las singularidades gastronómicas de cada una de las comarcas malagueñas con más de 350 productos locales.

Como en años anteriores, hay una carpa solidaria donde se podrán degustar boquerones en vinagre de forma gratuita, en el mismo horario que en los restaurantes, por la compra de bebidas a favor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria.

Como viene siendo habitual, presenta un variado programa con una veintena de actividades para toda la familia y en el que tendrá lugar, entre otros, el primer Concurso Popular de Boquerones en Vinagre, el show cooking final de la Fiesta del Boquerón Victoriano, el cocinado en directo realizado por el chef del restaurante asador Las Brasas de Raúl, además de catas, talleres, degustaciones y música en vivo.

En esta sexta feria comarcal de la temporada organizada por Sabor a Málaga se podrá adquirir y degustar una variada representación de los productos más significativos de nuestras comarcas, como los aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP 'Málaga' y 'Sierras de Málaga', quesos de cabra malagueña, embutidos tradicionales e ibéricos, Rulo malagueño, así como otras elaboraciones cárnicas como croquetas, pastas de ajoblanco, aceitunas de mesa, además de panes y dulces artesanales y otras especialidades dulces sin gluten, cafés de tostaderos locales, mieles, mermeladas y confituras, chocolates artesanos, cervezas artesanales, licores y suplementos alimenticios a base de espirulina.

Programa de actividades

Con un horario de 11.00 a 22.00 horas el viernes y sábado, y de 11.00 a 21.00 horas el domingo, el programa de actividades creado por Sabor a Málaga permitirá a los asistentes disfrutar de más de una veintena de actividades, entre cocinados en directo, talleres, catas y degustación, con lo mejor de los productos locales de la provincia, además de una variada oferta cultural y de ocio con para todos los públicos.

Este primer día de la feria Sabor a Málaga ha arrancado a las 11.00 horas con la apertura del espacio expositivo y a las 12.00 horas ha tenido lugar la actividad protagonizada por el chef Raúl Guerrero, de Las Brasas de Raúl, que ha llevado a cabo la primera demostración culinaria de la jornada y donde tradición y vanguardia se han unido para revelar su sabrosa cocina a la llama de este restaurante asador.

A continuación, a las 13.30, el escenario principal de la feria Sabor a Málaga ha acogido una presentación de productos locales y su variado aperitivo: cerveza, vermú y aceitunas, unos sabores a los que les han sucedido los mejores quesos de la provincia con una cata taller maridada.

Por la tarde, la jornada se centrará en la salud y el dulce. A las 18.00 , Alicia Díaz de Celi Ali Gluten Free impartirá un taller de cocina sin gluten, mientras que a las 19.00 h, se presentará el popular 'Bollicao' de La Joya de Antequera. El día culminará a las 20.30 horas con un showcooking final de la Fiesta del Boquerón.

El sábado la feria sube el ritmo con un Concurso Popular de Boquerones en Vinagre a las 12.00 horas. A continuación, a las 13.00 horas, los amantes del queso tendrán su momento con un taller en vivo de elaboración de queso fresco. A mediodía, sobre las 14:.00 horas, la música tomará protagonismo con el concierto de Abelito Terrones.

Tras un descanso para el almuerzo, disfrutando de la mejor gastronomía local, las actividades en el escenario central se reanudarán a las 18:00 horas con una degustación de chocolate bean to bar impartida por el obrador artesano Maychoco, a la que seguirá una presentación y degustación de embutidos y chacinas de la provincia a las 19:00 horas. Posteriormente, y desde las 20.00 horas y hasta el cierre de la feria, la banda Money Makers deleitará a vecinos y visitantes con las mejores versiones de música pop, rock y disco para bailar y cantar en la mejor compañía.

La jornada de clausura está pensada para toda la familia. Los más pequeños disfrutarán a las 12.00 horas con el espectáculo de títeres 'Las aventuras de Peneque El Valiente' y, a las 13.00 horas podrán participar en un taller de galletas dirigido por Las Delicias de Mi Noe. Cercano a la hora del almuerzo, sobre las 14.00 horas, se llevará a cabo un taller de mieles locales.

Tras la habitual pausa para el almuerzo, las actividades continuarán a las 18.00 horas con una cata de vinos malagueños, a la que seguirá una demostración culinaria de Rulo malagueño en el que se mostrará y degustará la polivalencia del salchichón Málaga. El broche final lo pondrá el concierto de flamenco fusión de Hakuna Matata a las 20.00, concluyendo una semana dedicada a la riqueza de 'Sabor a Málaga'.

Productores

Aceite de Ardales, aceite Gil Luna y Pasos Largos, Aceites Periana; Bodegas Excelencia, Fabio Coullet, Bodegas Carpe Diem; Embutidos Melgar, Carnes y Chacinas La Torcaleña, carnicería Aragón, Cárniko – Colmenar Tradición, Rulo Malagueño, croquetas Lujo del Paladar; quesos de cabra Cabraline, Flor Bermeja, quesos Los Barrancos, quesos Santa María del Cerro; aceitunas El Alamillo; panadería Nuestro Padre Jesús; obrador Obrador Artesano Celi Ali Gluten Free, Las Delicias de mi Noe, Mantecados La Joya de Antequera, Dulces del Mar, Maychoco (Obrador de Chocolate Artesanal); Miel Agustín, Miel Pura de Abeja, Productores Hnos. Gallardo; pasta de ajoblanco Doña Amelia; mermeladas De La Gitanilla; dulce de leche La Gran Abuela, cafés Mokasol; Cerveza Artesanal Rondeña, La Tradición de Arriate y el suplemento alimenticio de Revival Espirulina.