Inauguración de la Feria Sabor a Málaga. SUR

La Fiesta del Boquerón Victoriano, protagonista del fin de semana en Rincón

La Feria Sabor a Málaga llega a la plaza Al-Ándalus con 32 productores de todas las comarcas que exhibirán la despensa de la provincia

SUR

Rincón de la Victoria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:22

Rincón de la Victoria cierra este fin de semana su Fiesta del Boquerón Victoriano con tres días de Feria Sabor a Málaga en la Plaza ... Al-Ándalus. 32 productores de toda la provincia de Málaga, varios de ellos del municipio, y más de 300 productos que exhibirán lo mejor de la despensa de la provincia.

