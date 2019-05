Un equipo de alevines de Rincón de la Victoria, atrapado en el aeropuerto de Manchester Algunos los miembros del Alevín A del CD Rincón, en el aeropuerto. Los 28 miembros del grupo, entre entrenadores, jugadores y familiares, se vieron afectados por un «problema de energía» en el aeródromo inglés que impidió el suministro de combustible de los aviones RAQUEL MERINO Málaga Lunes, 20 mayo 2019, 10:21

El equipo de Alevín A del CD Rincón llegaba ayer tarde al aeropuerto de Manchester con la alegría de haber quedado subcampeones en la Keepmoat Cup 2019, celebrada en Doncaster. Tras siete partidos, ganaron al Glasgow Celtic (2-1), lo que les valió el segundo puesto dentro de su categoría. Se disponían a regresar a España en el vuelo de Ryanair de las 19.55 horas de este domingo, pero no fue posible. Los 28 miembros de la expedición, entre entrenadores, jugadores (de entre 10 y 11 años) y familiares, se vieron atrapados en el aeródromo inglés que sufrió un «problema de energía», según la explicación oficial, que impidió llenar de combustibles los aviones.

Numerosos vuelos se cancelaron y unos 13.000 pasajeros se quedaron en tierra. Entre ellos, el equipo de CD Rincón, capitaneado por Antonio Jesús Ortigosa y Kevin Graham. De hecho, fue a través de este último técnico, por el que emprendieron esta aventura futbolística como equipo invitado por la Academia de Fútbol de Doncaster.

Fueron horas de incertidumbre en la que no sabían que estaba sucediendo. «Cuando llegamos al aeropuerto, estaba lleno de gente y nos llamó la atención que nos registraron casi todo el equipaje de mano que llevábamos, incluido el de la mayoría de los niños», comenta Ana Montiel, una de las madres que viajó con el equipo. «Después nos enteramos que llevaban tres horas paralizados, de ahí el agobio de la gente. No había sitio ni para sentarse». Montiel explica que no recibían información de lo que ocurría, hasta que, con la ayuda del entrenador, pudieron enterarse de que el problema era general y afectaba no solo a su vuelo sino a muchos otros por un problema con el suministro eléctrico.

Los jugadores de Rincón saludando a los del Milán con los que se encontraron en el aeródromo.

«Al final, quedará como una anécdota», apunta Ana, quien comenta que para los niños ha sido más bien una diversión añadida al fin de semana que han pasado en Doncaster. Más aún cuando se cruzaron en el aeropuerto con los equipos infantiles de la Juventus y Milán con los que intercambiaron banderines. «Menos mal que no tenían una pelota, de lo contrario se ponen a jugar todos en el aeropuerto», apunta esta madre que pasadas las siete de esta mañana aún no sabía si tendrían un vuelo con el que regresar a casa. «Creemos que hoy se solucionará todo», señalaba confiada.

Según un portavoz del aeropuerto de Manchester el problema se había resuelto a las 03.00 de la madrugada, pero lo cierto es que el equipo de Alevín A del C. D. Rincón ha pasado la noche en un hotel de la ciudad, que les buscó la compañía Swissport y adonde llegaron pasadas las 1.30 horas de la madrugada.