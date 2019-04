My sweet koala: Emprender para poder conciliar Alicia Pérez-Bryan en su tienda. / V.B. La tienda lleva a cabo una fuerte actividad de talleres y charlas informativas que ofrecen un asesoramiento único en el mercado VICTORIA BUSTAMANTE Rincón de la Victoria Martes, 2 abril 2019, 00:25

Alicia Pérez-Bryan y Elena del Castillo son dos madres que un día se cansaron de hacer malabares para poder conciliar la vida laboral y la maternidad y decidieron abrir una tienda donde ofrecer todo el asesoramiento que no habían encontrado ellas. Ambas experimentaron una gran ausencia de información en diferentes aspectos de la maternidad, como los sistemas de retención: «Vas a un gran almacén y te llevas la silla sin siquiera saber si le va bien a tu coche», expone como ejemplo. Por ello vieron en Rincón, un municipio joven y familiar, falta de actividades especializadas como yoga o pilates para embarazadas o postparto y un lugar donde vender productos que ellas mismas no encontraban dónde adquirir, sumándolo a una fuerte actividad de talleres y charlas que ofrecen en la tienda My sweet koala.

«Tenía un trabajo muy poco compatible con la maternidad, era comercial, viajaba mucho, tenía cenas y eventos y conciliar era imposible. Con mi primera hija, la dejaba por la mañana al cuidado de una chica y volvía por la tarde cansada nada más que para bañarla, darle la cena y acostarla y me daba una pena tremenda», comenta esta madre. «Me estaba perdiendo muchas cosas… Su primer paso, por ejemplo, no fue conmigo. Me decía 'esto no puede ser así, no he tenido una hija para que nadie me la críe y verla solo por la noche'».

Por ello que en su segundo embarazo se armó de valor para emprender: «Me encantaba mi trabajo, me apasionaba, pero tenía que sacrificar algo que es muy temporal y no vuelve, prefiero sacrificar esa etapa de mi vida y disfrutar de mis hijos», resume. En My sweet koala cierra dos tardes en semana y el resto de tardes solo abre dos horas, «me da mucha flexibilidad, por las mañanas el ritmo de salir de casa es diferente, antes salía corriendo, ahora tengo un horario a mi medida y puedo despedirme de ellos tranquilamente en la guardería sin dejarlos llorando», cuenta confesando que ha ganado en calidad de vida.

Por ello y con la experiencia y las ausencias que ha visto en el mercado propuso a Elena trabajar con ella, profesora de educación física especializada en suelo pélvico además de pedagoga imparte clases de yoga y pilates de lunes a jueves especializadas en embarazo y postparto. Además todos los fines de semana ofrecen talleres para realizar en familia como iniciación musical para bebés, pintura en movimiento o cuenta cuentos. A su actividad se suman charlas informativas como iniciación al porteo ergonómico, disciplina positiva o seguridad vial, todas ellas de la mano de profesionales. Sus talleres nacen de la realidad que es descubrir que muchas veces la paternidad no es lo que se esperaba, «desde la tienda intentamos hacer un poco de tribu porque hay mucha información sobre la maternidad y las familias también juzgan mucho sobre los nuevos métodos de crianza, tienes que desaprender lo aprendido para adaptarte a la realidad», explica afirmando que lo importante es comprender y respetar todas las crianzas y ofrecer el asesoramiento que los padres pidan.

Aunque lo que marca la diferencia entre esta y otras tiendas con productos similares es el asesoramiento. Su especialidades son los sistemas de retención infantil, carritos y mochilas de porteo. «En el coche recomendamos que los niños viajen a contra marcha el mayor tiempo posible, para ello es importante conocer la instalación y los vehículos porque no todos ofrecen la misma inclinación a la silla ni espacio», cuenta. Por ello esta tienda siempre concierta cita previa para que sus clientes lleven el vehículo y probar así la silla. Lo mismo ocurre en el tema del porteo, «se venden mochilas que no son ergonómicas para la postura necesaria del bebé y no tienen en cuenta la curvatura de la espalda y las corvas, que es muy importantes», de este modo siempre prueban la mochila previamente a la compra y tienen un asesoramiento continuo a medida que el pequeño crece.

La compra de un carrito de bebé es otra de sus cualidades. «Aunque parezca fácil la elección es muy compleja, no te asesoran y antes de tener el bebé no tienes en cuenta si el carro es práctico, te guías mucho por la estética y la oferta es muy grande», explica. Desde My sweet koala han reducido su catálogo a unos carritos ergonómicos y ligeros que se pliegan fácilmente, entre ellos algunos curiosos como el carrito gemelar mas estrecho del mercado o hasta carritos de running.

También tienen todo tipo de productos para el bebé como ropa, muebles y juguetes montessori o hasta una línea de cuidados ecológicos, la cosmética puede ser muy agresiva en la piel de los pequeños, tenemos una gama que va desde del embarazo 100% natural también cremas solares o antipiojos y pañales de tela. Además presumen de ser el único punto de venta de Málaga que vende la ropa del Club de Malasmadres, de la rinconera Lucia Baena, y trabajan con marcas de ropa de madres emprendedoras locales.