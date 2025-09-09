Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral. SUR

Denuncian falta de personal para alumnado con necesidades especiales en el colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral

El técnico de integración social ha sido destinado a Los Jarales, también en Rincón de la Victoria, donde el curso pasado hubo protestas por falta de atención a los niños y niñas que requieren personal de apoyo

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:57

La asociación Autismo en Positivo denuncia que el colegio Gregorio Marañón, en La Cala del Moral, pierde uno de los dos profesionales que tenía asignado ... para el puesto de Persona Técnico de Integración Social (PTIS). En concreto, el PTIS se traslada a otro centro rinconero, Los Jarales, con lo que, como denuncia la presidenta de Autismo en Positivo, la también concejala de IU en este municipio, Rocio Calderón, el alumnado Neae (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) «sufrirá la falta de personal que garantizan su cuidado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  7. 7 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  8. 8 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  9. 9 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca
  10. 10

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Denuncian falta de personal para alumnado con necesidades especiales en el colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral

Denuncian falta de personal para alumnado con necesidades especiales en el colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral