Denuncian falta de personal para alumnado con necesidades especiales en el colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral

La asociación Autismo en Positivo denuncia que el colegio Gregorio Marañón, en La Cala del Moral, pierde uno de los dos profesionales que tenía asignado ... para el puesto de Persona Técnico de Integración Social (PTIS). En concreto, el PTIS se traslada a otro centro rinconero, Los Jarales, con lo que, como denuncia la presidenta de Autismo en Positivo, la también concejala de IU en este municipio, Rocio Calderón, el alumnado Neae (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) «sufrirá la falta de personal que garantizan su cuidado».

«Hablamos de casi una decena de niños y niñas diagnosticados, entre los que encontramos autistas de diferentes grados, u otros con hasta el 92% de discapacidad. ¿Qué ocurrirá si alguno necesita le cambien el pañal y la PTIS esté ocupada? ¿Tendrán que personarse los propios padres y madres a cambiárselo? Es responsabilidad de la Junta de Andalucía y en especial de la Consejería de Educación la de garantizar que se cumplan los derechos de los niños y niñas», se pregunta.

«Esto no solo aumenta la preocupación en las familias, también se ve mermada la calidad del cuidado al ser solo una persona al cargo de tantos menores con distintas necesidades educativas especiales. Desde Autismo en Positivo, seguiremos dando difusión a esta problemática que por desgracia no es aislada, es un problema estructural y que deja a muchas familias angustiadas, lo que se suma a una vida familiar ya complicada.» lamenta Calderón, que también es madre de un niño con trastorno del espectro autista.

Precedente

Se da la circunstancia de que el pasado curso en el el centro al que va destinado el PTIS que sale del Gregorio Marañón, Los Jarales, estuvo marcado por las demandas de madres y padres que también llamaron la atención sobre la falta de recursos para atender a los escolares con necesidades especiales. En concreto, demandaban una cobertura adecuada de los puestos conocidos por sus siglas como PT (Pedagogía terapéutica); AL (Audición y Lenguaje) y también PTIS, conforme a los escolares en las aulas que requerían apoyo extra.

Este caso no fue exclusivo, de hecho, el 28 de octubre de 2024, representantes de unas veinticinco AMPA de la provincia se concentraron a las puertas de la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta, para reclamar más apoyo para la formación de los escolares con necesidades especiales, una protesta que se repitió posteriormente en otros escenarios y que estuvo acompañada de recogida de firmas, al igual que de iniciativas de partidos y sindicatos, dirigidas a la Junta.

Al respecto de la queja sobre el Gregorio Marañón, al igual que las trasladadas por padres y madres en anteriores ocasiones, la Delegación de Educación responde: «El centro dispone de los recursos apropiados al censo de alumnos de estas características con el que cuenta, con un PTIS con 30 horas de asignación, que permite asistirles tanto en el horario lectivo, como en el servicio de comedor». «Cabe recordar que estos recursos de difícil generalización no se adscriben a un centro, sino que se distribuyen en función de las necesidades que establecen los censos de alumnado NEE (Necesidades Educativas Especiales, incluidos en el grupo de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, a los que se alude con el acrónimo Neae) ) de los distintos centros de la provincia«, aclaran desde la Administración regional.

Reunión con el PSOE

La denuncia sobre la situación en el colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral coincide con la reunión entre la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, y la Plataforma Inclusión Sin Excusas, de familias de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Su representante, Beatriz Martín Burgos , ha asegurado sobre la atención que reciben estos escolares: «Llevamos un verano de montaña rusa emocional con dolor, angustia, llanto, decepción, estamos devastadas porque nos han engañado con un convenio completamente engañoso, que divide a las familias y deja fuera a muchos menores que necesitan apoyos reales para poder estar en igualdad en las aulas».

Al respecto, ha insistido en que la figura de apoyo educativo «es una necesidad estructural, no un recurso puntual». «Niños y niñas con autismo, síndrome de Down, TDAH u otros diagnósticos necesitan ese apoyo para una inclusión real y efectiva. Sin embargo, la Junta quiere desinflar esa figura, dejando fuera a cientos de alumnos y alumnas», ha lamentado.

«Estamos hundidos, se están pisoteando derechos y leyes. Queremos recursos, queremos que los financie la Junta de Andalucía. No nos dejéis solos ni deis la espalda a los menores más vulnerables, porque si son capaces de abandonar a estos niños, ¿qué no serán capaces de hacer?», ha argumentado.

Por su parte, Alba, en rueda de prensa, junto a responsables de la plataforma, ha lamentado: «La inclusión no es un lujo ni una opción, es un derecho», por lo que ha acusado al presidente andaluz, Moreno Bonilla de «mirar hacia otro lado mientras se discrimina a miles de familias andaluzas».

En este sentido, lamenta que el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Federación Autismo Andalucía para la atención a niños y niñas con necesidades especiales «no mejora ni un ápice la situación del alumnado». «Las familias se enfrentan cada día a listas de espera interminables para acceder a un diagnóstico o a una terapia, a la falta de personal especializado en las aulas y a promesas incumplidas que ponen en riesgo la inclusión de sus hijos e hijas», ha afirmado.

Legislación

La atención educativa a los niños y niñas que requieren un apoyo extra en las clases lo garantiza y planifica la Ley Orgánica 3/2020, 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación (Lomloe); el Decreto 147/2002, de 14 de mayo; el Capítulo V de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los centros, y las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, que actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

Los alumnos y alumnas incluidos en el grupo de necesidades específicas de apoyo educativo (Neae) pueden ser los que tienen altas capacidades intelectuales; aquellos con integración tardía en el sistema educativo español, por ejemplo, extranjeros recién llegados a la Costa del Sol; con dificultades específicas de aprendizaje y los que presenta necesidades educativas especiales (NEE). Estos últimos tienen que superar barreras, debido a una discapacidad o trastornos graves o de comunicación y del lenguaje.