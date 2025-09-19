Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Hermanos del Rocío de Rincón de la Victoria, en plena faena tras la barra. SUR

Boquerones y caña cada 7 minutos: la hermandad rinconera del Rocío vende 150 kilos de pescado y tira 900 litros de cerveza en una barra solidaria

La cofradía, que cumple su décimo aniversario, participa en la feria que Rincón de la Victoria dedica a uno de sus productos estrella y logra recaudar 7.000 euros para su Vocalía de Caridad en un fin de semana

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:29

«Hemos trabajado muchísimo», resume el hermano mayor de la cofradía de la Virgen del Rocío de Rincón de la Victoria, Alejandro Benjumea, satisfecho de ... los buenos números de la barra solidaria que abrieron, el fin de semana del 12 al 14 de septiembre, durante la Fiesta del Boquerón Victoriano, una de las principales citas de la agenda gastronómica y cultural del municipio.

