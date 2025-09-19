Boquerones y caña cada 7 minutos: la hermandad rinconera del Rocío vende 150 kilos de pescado y tira 900 litros de cerveza en una barra solidaria

«Hemos trabajado muchísimo», resume el hermano mayor de la cofradía de la Virgen del Rocío de Rincón de la Victoria, Alejandro Benjumea, satisfecho de ... los buenos números de la barra solidaria que abrieron, el fin de semana del 12 al 14 de septiembre, durante la Fiesta del Boquerón Victoriano, una de las principales citas de la agenda gastronómica y cultural del municipio.

Y es que, en las apenas 8 horas que, durante las tres últimas jornadas de esta celebración, tuvieron la oportunidad de participar en este escaparate culinario, lograron vender 150 kilos de boquerón y 900 litros de cerveza; 3.500 tapas que, a razón de 2 euros, suponen 7.000 que, prácticamente íntegros, van a la bolsa de solidaridad de la hermandad.

La invitación a sumarse a la Fiesta del Boquerón Victoriano, que, a su vez, incluyó el montaje de expositores de los productores de la marca Sabor a Málaga, les llegó, recuerda Benjumea, de la mano del Ayuntamiento, que les animó a abrir un puesto efímero. Gracias a la colaboración de las pescaderías locales, lograron hacerse con la materia prima para la elaboración de sus aperitivos, sencillos pero efectivos, y, de este modo, cada 7 minutos aproximadamente, el tiempo resultante de dividir las horas de atención al público entre los pedidos, hicieron caja para destinarla a la Vocalía de Caridad. «Ha sido un gesto que ha llegado con motivo del décimo aniversario desde que nos constituimos como entidad y el segundo desde que nos erigimos como hermandad con el visto bueno del Obispado», recuerda el máximo responsable de un colectivo mariano formado por unas 400 personas.

Este grupo, deja claro Benjumea, tiene una importante faceta de ayuda al prójimo; de hecho, son unas 30 familias las que están en la órbita solidaria de estos rocieros, una contribución voluntaria que permite hacer frente a necesidades de todo tipo. Además, se ponen en marcha acciones puntuales, como la recogida de juguetes para regalo el el día de los Reyes Magos o las cenas de Navidad. Todo ello, sin olvidar las peticiones que lleguen diarias, canalizadas a través de Francisco Marín, vocal de Caridad, desde una cama articulada a la compra en un supermercado o la entrega de material escolar. «Tenemos una red de redes que es muy activa», resume Benjumea.

Feria gastronómica

La Feria Sabor a Málaga de Rincón de la Victoria concluyó, en términos generales, con una facturación de 130.000 euros en ventas de 32 productores locales llegados de todas las comarca malagueñas, tal y como destacó el el presidente de la Diputación, promotora de este sello, y alcalde del municipio, Francisco Salado.

Hubo 350 referencias de la tierra, reflejo de las singularidades gastronómicas de más de una veintena de municipios representados.

Además, la feria contó con un lleno absoluto todos los días, en la que no faltaron más de una veintena de actividades dirigidas a todos los públicos, como el primer Concurso Popular de Boquerones en Vinagre, el show cooking final de la Fiesta del Boquerón Victoriano, el cocinado en directo realizado por el chef del restaurante asador Las Brasas de Raúl, además de catas, talleres, degustaciones y música en vivo de las bandas Money Makers y Hakuna Matata.