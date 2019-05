Sur Rincón Rincón de la Victoria apuesta por los colectivos locales para la VII Noche en Blanco Antonio José Martín y Francisco Salado, en la presentación. / SUR Sur Rincón El evento, que se celebrará el sábado 1 de junio, cuenta con la participación del 90% de los colectivo del municipio para la organización de las actividades y además amplía la oferta lúdica para los jóvenes de entre 12 y 18 años, que podrán disfrutar de juegos de mesa o un 'scape room' SUR Domingo, 26 mayo 2019, 12:30

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha dado a conocer la programación para la VII Noche en Blanco que se celebrará el próximo sábado 1 de junio con la participación del 90% de los colectivos sociales del municipio, según ha avanzado el edil del área, Antonio José Martín (PP). La jornada incluye una amplia programación con más de una veintena de actividades como espectáculos de música, teatro, exposiciones, actividades infantiles, jornadas de puertas abiertas, lecturas y visitas guiadas distribuidas entre los cuatro núcleos del municipio. El edil del área ha señalado que «como novedad este año hemos propuesto más actividades para los jóvenes de 12 a 18 años como juegos de mesa actuales o un scape room en el Centro Municipal de Juventud».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado «la apuesta que hemos realizado por los diversos colectivos, asociaciones y vecinos del municipio para la organización y realización de la oferta de actividades de esta nueva edición de la Noche en Blanco». Asimismo, el regidor ha mostrado su satisfacción y agradecimiento a los vecinos de estos colectivos «por su dedicación y esfuerzo en la participación de un programa de actividades de calidad», y ha lanzado una invitación a todos los vecinos del municipio y visitantes a disfrutar de una jornada cultural abierta para todos los públicos.

La VII Noche en Blanco comenzará a las 18:00 horas con diferentes espectáculos infantiles y cuentacuentos en las cuatro localidades del municipio. A partir de las 19:00 horas, en la localidad rinconera se celebrarán diferentes actividades como una muestra de danza española en el Patio del Ayuntamiento, la actuación musical de Wasabi Cru en la Plaza de la Constitución, la actuación de la Escuela de Música Francisco Jurado y la exposición de Harry Potter y la piedra filosofal en el CEIP Manuel Laza Palacio, que también acogerá la muestra de danza española de Mar Raigón y un concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música.

El Círculo Cultural Bezmiliana realizará un conjunto de actividades en la Biblioteca Pública Municipal de Torre de Benagalbón con actuaciones musicales, una lectura poética en homenaje a Manuel Alcántara y la exposición fotográfica `Rincones de Rincón´. Por otra parte, en la Sala Las Musas de La Cala del Moral tendrá lugar la representación teatral `Bernarda´. El patio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acogerá el VI Encuentro de Coros Infantiles Noctiluca y el concierto de corales y coros del municipio a partir de las 20:00 horas, con la participación de Coro Seaside Singers, Coral Santa Cecilia y El Castillo.

A partir de las 20:30 horas en la Plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria, Torre Almenara, La Sala Las Musas, CEIP Laza Palacio, el Centro de Interpretación del Folclore Malagueño de Benagalbón, Casa Fuerte Bezmiliana, tendrán lugar diversas actividades destinadas a todos los públicos como la actuación de las bandas The Chicken in the kitchen y The PQS Little Big Band, una muestra teatral de tragedia griega, el show de monólogos teatrales de la Compañía Sinakto, las actuaciones de los coros gospel victoria e infantil victoria, una ponencia sobre Málaga y sus misterios, actuaciones de zarzuela y música española y la comedia `Mi gran noche´, interpretada por la Escuela Municipal de Teatro.

La Noche en Blanco finalizará con el concierto de la Banda Municipal de Música de Rincón de la Victoria, que comenzará a las 22.30 horas en la Plaza Al-Andalus. Las salas de exposiciones Casa Fuerte Bezmiliana y Mare Nostrum permanecerán abiertas al público con las exposiciones, `Hombres y barcos´ y `Tilcara- Quebrada de Humahuaca´, al igual que el Museo de Artes Populares de Benagalbón . Además, se realizarán visitas guiadas gratuitas a la Cueva del Tesoro. Todas las actividades son gratuitas y se repartirán en más de una docena de localizaciones: Edificios públicos, espacios culturales, paseo marítimo, plazas, calles, y centro educativo.