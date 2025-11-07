11 millones de inversión, 65 socios y lista de espera: el primer 'cohousing silver' de Rincón de la Victoria ya es una realidad

Con aquello que cantaba Serrat de «uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y ... vuelta», en 'Aquellas pequeñas cosas', concluyó el acto de inauguración del residencial bautizado como Tartessos Cohousing Senior Málaga.

Ubicado en la avenida de Picasso, 13, entre la Cueva del Tesoro y El Cantal, se trata de «un conjunto de unidades habitacionales en las que no hay propietarios». Esta es la clave, pues lo construido, aunque parezca un bloque de viviendas al uso, con zonas comunes, piscina y jardines o huertos en proceso de siembra, es el resultado del esfuerzo cooperativo de un grupo de personas jubiladas, o próximas a ese momento vital, que aportan un capital, en torno a 140.000 euros. Esta cantidad e revaloriza sobre el Índice de Precios al Consumo. A cambio, tienen derecho a una cesión de uso, que pueden heredar sus descendientes.

La consecuencia de esta suma de voluntades, que comenzó con los primeros pasos en 2019, al encontrar el suelo adecuado, en un lugar que estaba ocupado por un convento y una casa de espiritualidad, es una inversión de 11 millones de euros, con 65 socios y una lista de espera del doble de personas, que también quieren disfrutar de esta opción de retiro. El proyecto generará 20 puestos de trabajo y cuenta con un 25% de las plazas asistenciales cedidas a Rincón de la Victoria, a coste cero, con la idea de estar abiertos a la comunidad.

Una fórmula que está pensada para que nadie tenga que salir de allí, hasta que le llegue su hora, bajo ninguna casusa, aunque padezca una dependencia severa, pues está previsto que los miembros de esta comunidad reciban todas las atenciones necesarias, siempre, en su propio lugar de residencia en Tartessos. Así lo explica el presidente de la cooperativa José Antonio López que hace hincapié en que, por volumen, este 'cohousing' es el mayor de España, una referencia.

«No busca lucro»

La operación, «urbanística y no es especulativa, ya que no busca lucro», como ha insistido el presidente de la cooperativa de vivienda, fue posible después de negociar con el Ayuntamiento, que facilitó su tramitación en una parcela calificada de uso social. El alcalde, Francisco Salado, presente en el corte de cinta, ha reconocido sentirse «tranquilo», al recordar que, cuando echó a andar la idea, tenía «unos riesgos» que asumió, ha dicho, «con el objetivo de buscar el bien común». Con los trabajos ya ejecutados, a expensas de ultimar algunas detalles, el máximo responsable municipal se ha mostrado convencido de que, con el ejemplo de Tartessos, el sistema, que supone una alternativa real para facilitar el acceso a la vivienda para cualquier edad, puede extenderse por el resto de Málaga y Andalucía y llegar a otras comunidades, con el respaldo de administraciones de ámbito superior a la local.

La primera piedra del 'cohousing senior o silver', por estar pensado para personas que han superado ya su vida laboral, fue colocada en 2023 y hoy ha vuelto a enterrarse, de forma simbólica, por María del Mar García Torres, de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas, entidad que ha colaborado en la materialización de esta iniciativa con su experiencia y asesoramiento, y José Morgado, uno de los responsables del consejo rector que dirige el conjunto residencial cooperativo. Además, dos de los socios, Eduardo Pérez y Carlos Herrero, ha descubierto la cinta de la placa que deja constancia del acto que se ha celebrado este 7 de noviembre.

Una «fiesta», para los cooperativistas que ven que su empeño no ha caído en saco roto, en la que también ha participado el nadador Christian Jongeneel, en representación de la Fundación Vicente Ferrer, que apadrina a Tartessos, el concejal de Mayores, Nacho Cuadra y el edil de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz.