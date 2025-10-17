Artistas consagrados en los Recitales de Otoño de la Peña El Piyayo de Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la Concejalía de Cultura, y la Peña Flamenca El Piyayo han dado a conocer una ... nueva edición de los tradicionales Recitales de Otoño con una amplia programación dedicada al cante y baile.

El ciclo dará comienzo este sábado 18 de octubre a las 21.30 horas con la celebración del tradicional Día del Socio, que este año rendirá un especial homenaje al cantaor malagueño José Soto Jiménez, `Pepe Soto´.

A partir del 25 de octubre y hasta el 29 de noviembre, cada sábado se sucederán actuaciones de destacados artistas del panorama flamenco, con cuadros flamencos, recitales de guitarra, jóvenes promesas y figuras consolidadas, en la sede de la Peña El Piyayo.

La edil del Área, Paz Couto, ha puesto en valor «esta cita ineludible para los amantes del flamenco, en la que cada sábado, vecinos y visitantes, podrán disfrutar de una programación de primer nivel en un entorno único como es la Peña El Piyayo».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha indicado: «Los recitales, cita consolidada en el calendario cultural otoñal del municipio, son una clara apuesta la promoción de la cultura y el arte flamenco. Un evento que viene celebrándose desde hace más de 30 años, gracias a la labor constante de la Peña El Piyayo, que resulta fundamental para mantener viva nuestra herencia cultural».

Por su parte, la presidenta de la Peña Flamenca El Piyayo, María del Carmen Lastre, ha expresado su satisfacción por el homenaje a `Pepe Soto´, hijo de los célebres cantaores Niña de la Puebla y Luquitas de Marchena, al que se le otorga la insignia de oro, máximo galardón de la peña. Lastre ha valorado «su trayectoria, su vinculación con la peña y su aportación al arte flamenco».

Programación

El ciclo de Recitales de Otoño 2025 dará comienzo el sábado 18 de octubre a las 21.30 horas con la celebración del Día del Socio, y homenaje a este artista, Pepe Soto.

El sábado 25 de octubre, el protagonismo será para el Cuadro Flamenco José María Jiménez, que ofrecerá un espectáculo de guitarra, cante y baile. Sobre el escenario estarán Tania Ortega al cante, y al baile, los artistas Lorena Gavilán y José Roa.

El 1 de noviembre, la Peña acogerá un recital de cante y guitarra protagonizado por Luis Ortega López, joven cantaor que resultó ganador del Concurso de Jóvenes Flamencos. Estará acompañado por el guitarrista Juan Carlos Fernández.

La programación continuará el 8 de noviembre con Pedro Carmona al cante, Juan Carlos Fernández a la guitarra y la bailaora Raquel Ariza, en un espectáculo que combinará baile, cante, guitarra y palmas.

El 15 de noviembre, el cantaor malagueño José Parra, conocido por su proyección internacional y su dominio de los cantes tradicionales, ofrecerá un recital acompañado por el guitarrista Andrés Carmona Silva, más conocido como «Camarón de Pitita».

El 22 de noviembre será el turno para el cantaor Chato de Vélez. Estará acompañado por el guitarrista Curro de María. La segunda actuación de la noche será para el grupo de baile de José Lucena.

El ciclo se cerrará el 29 de noviembre con una gran noche de flamenco en la que actuará el cuadro flamenco de José Satorre `Diquela´. El espectáculo contará con las voces de Amparo Reyes, y el baile de Luisa Chicano y José Ruiz.

El ciclo cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y la Federación de Peñas Flamencas de Málaga.

La sede de la Peña El Piyayo está ubicada en la urbanización Las Pedrizas, local 2. Rincón de la Victoria.