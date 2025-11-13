Antonio Sanz anuncia la licitación en 2026 del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria

Ya comienzan a aclararse fechas para la consecución de uno de los proyectos más demandados en Rincón de la Victoria, la construcción del nuevo centro ... de salud.

El consejero del ramo, Antonio Sanz, ha anunciado en el pleno del Parlamento de Andalucía que ya esta en marcha el trabajo para la licitación de los contratos de dirección facultativa y de obra de esta infraestructura y que, para su ejecución, el próximo presupuesto autonómico contempla 2 millones de euros en 2016, sobre una inversión final que rozará los 15. Ello es prueba, ha dicho el consejero de Salud, de que el Gobierno andaluz «cumple con su compromiso».

Las futuras instalaciones multiplicarán por cuatro la superficie del actual, con 44 nuevas consultas e incorporará servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología, Radiología Básica o Salud Mental». Igualmente, se prevé «sumar nuevas zonas de aparcamiento», al trasladarse este servicio de la avenida del Mediterráneo a un terreno, que ha sido puesta a disposición por el Ayuntamiento, en Huerta de San Julián, con menor congestión de tráfico.

«Llevamos muchos meses trabajando, mano a mano con el Ayuntamiento de la localidad, en la cesión de la parcela, en el desarrollo del programa funcional del centro y en el proyecto básico y de ejecución», ha insistido Sanz.

Compromiso

«A nuestra llegada al Gobierno de Andalucía nos encontramos una situación de completo abandono de la sanidad malagueña», ha asegurado el responsable del Ejecutivo regional que ha dejado claro: »Nos hemos marcado el firme propósito de mejorar sus dispositivos sanitarios, en régimen de equidad con el resto de las provincias andaluzas».

Como ejemplo de esta apuesta, que ha echado en falta en los anteriores gobiernos socialistas de Andalucía, Sanz también ha recordado los avances para futuro centro de salud de la barriada de Gamarra en la capital malagueña, al ponerse en marcha el pasado mes de septiembre la contratación para redactar el proyecto constructivo, después, ha lamentado, «de más de 20 años de espera». «Desde 2019, se ha invertido más de 330 millones de euros en infraestructuras sanitarias en Málaga» y ya estamos avanzando en la construcción del nuevo hospital de Málaga», ha argumentado.

Ampliar Recreación del futuro centro de salud. SUR

La obra, cuyos detalles se dieron a conocer en abril de 2024, permitirá edificar una parcela de 3.881,13 metros cuadrados. Una vez construido el nuevo complejo sanitario, con tres plantas y sótano, dispondrá de una superficie de uso asistencial de más de 7.603,1 metros cuadrados, con 6.812,3 para la labor propiamente sanitaria, a la que hay que añadir el área de aparcamientos y otras dependencias. Tendrá 65 consultas: 44 estándar, dos polivalentes, una para sospechas infecciosas, diez para pediatría, enfermería y vacunas, una del gabinete odontológico, una consulta de cirugía menor, una de rehabilitación, cuatro estándar para atención continuada y una de salud mental.

El pasado mes de agosto, el pleno de Rincón de la Victoria aprobó, de forma unánime, solicitar a la Junta «de manera inmediata», el centro de salud

En 2023, el Ayuntamiento adjudicó el proyecto básico y de ejecución del futuro espacio sanitario. Antes de esto, en 2021, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y el Servicio Andaluz de Salud firmaron en 2021 un protocolo general en el que, entre otros acuerdos, incluía la cesión de la parcela para la construcción de este equipamiento.

El pasado mes de agosto, el pleno de la Corporación Municipal aprobó, de forma unánime, solicitar a la Junta de Andalucía «de manera inmediata» la puesta en marcha del recurso sanitario, fue la continuación de un acuerdo similar, a raíz de una propuesta presentada por una plataforma ciudadana que reclama mejoras en materia sanitaria en el municipio, para que atiendan su crecimiento poblacional, que también obtuvo el respaldo de todos los concejales.