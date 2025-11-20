Alumnado de sexto de Primaria de Rincón de la Victoria participa en un taller por «la igualdad y los buenos tratos»

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Bienestar Social, desarrolla, durante el mes de noviembre, una serie de talleres de ... radio en los centros de Educación Primaria del municipio. La iniciativa, que forma parte de la programación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25N, tiene como objetivo principal «promover la igualdad, el respeto y los buenos tratos entre el alumnado, utilizando la radio como herramienta pedagógica y de comunicación», explica la concejala de Mujer e Igualdad, Belén Gutiérrez.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha reiterado: «La lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres comienza en la educación y en las aulas, y a través de estos talleres prácticos de radio nuestros escolares aprenden a reflexionar, expresarse y comprender la importancia del respeto y los buenos tratos».

El regidor ha añadido: «Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando programas educativos que fomenten la participación, la creatividad y los valores fundamentales para el desarrollo personal y social del alumnado».

A lo largo de las sesiones impartidas por la periodista, Victoria Contreras, los escolares de 6º de Primaria se convierten en reporteros y reporteras por un día, elaborando informativos, entrevistas, cuñas publicitarias, teatros radiofónicos o tertulias musicales, que dan forma a pequeños magazines donde la igualdad ocupa un papel central.

La actividad se desarrolla en cada centro escolar del municipio. Para ello se instala un estudio de radio y micrófonos donde los estudiantes de entre 11 y 12 años trabajan la expresión oral, redactan sus propios guiones por grupos, que posteriormente graban en formato podcast al finalizar la sesión.

«Todo ello se desarrolla bajo un enfoque transversal que promueve la igualdad entre niños y niñas, la importancia del respeto mutuo y la necesidad de rechazar cualquier forma de violencia», explica la edil

Además, el próximo 25 de noviembre, participará alumnado de distintos centros educativos del municipio en la tradicional marcha con actividades, lecturas, y distintas representaciones como del compromiso de las nuevas generaciones con la igualdad.