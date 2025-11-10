Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reunión entre el Ayuntamiento y Acema. SUR

Acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación de Celiacos para fomentar la gastronomía sin gluten en los establecimientos de Rincón de la Victoria

Aportación municipal de 3.000 euros destinada a la financiación de formación específica del personal de cocina y comedor

SUR

Rincón de la Victoria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:54

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha reforzado su compromiso con las personas celíacas del municipio con la renovación del convenio de colaboración con ... la Asociación de Celíacos de Málaga (Acema) para continuar desarrollando el proyecto `Rincón sin Gluten´.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

