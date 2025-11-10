Acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación de Celiacos para fomentar la gastronomía sin gluten en los establecimientos de Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha reforzado su compromiso con las personas celíacas del municipio con la renovación del convenio de colaboración con ... la Asociación de Celíacos de Málaga (Acema) para continuar desarrollando el proyecto `Rincón sin Gluten´.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, junto al presidente de la Asociación de Celíacos de Málaga, Rafael Galán, han firmado el nuevo acuerdo destinado a la realización de actividades conjuntas para mejorar la promoción y el control de los establecimientos de restauración del municipio. En el acto también ha estado presente la concejala de Sanidad y Consumo, Lola Ramos.

El regidor ha destacado la importancia «de fomentar la concienciación y sensibilización de la población, así como de impulsar medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas celíacas». En este sentido, ha subrayado el desarrollo de acciones para el asesoramiento y la información al sector hostelero local, con el objetivo de ampliar el número de establecimientos adheridos a la Red `Rincón sin Gluten´.

Por su parte, la concejala de Sanidad y Consumo, Lola Ramos, ha indicado que este un nuevo convenio «tiene como objetivo mejorar la oferta gastronómica adaptada a las personas con intolerancia al gluten y fomentar la formación y sensibilización del sector de la hostelería local».

Por su parte, el presidente de Acema, Rafael Galán, ha agradecido el apoyo del Consistorio y ha subrayado la relevancia del proyecto `Rincón sin Gluten´. «Gracias a la implicación del Ayuntamiento y de los hosteleros locales, las personas celíacas cuentan con más opciones seguras y una mayor concienciación social», ha dicho.

El acuerdo contempla una aportación municipal de 3.000 euros destinada a la financiación de formación específica del personal de cocina y comedor de los establecimientos adheridos, así como el control y seguimiento técnico de los menús sin gluten y la supervisión de la correcta manipulación de los alimentos.

Los establecimientos interesados pueden ponerse en contacto con el Área de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en los números de teléfonos: 952911332 y 607983852 o a través de correo electrónico: rinconsingluten@rincondelavictoria.es. En la web municipal también existe información completa al respecto.

Los establecimientos adheridos a la red en el municipio son: Asador de Pollos & Comida para Llevar - Hn@s Toro, Chiringuito Marina Playa, Lo de Sergio Resto Bar, Restaurante Bibra, Restaurante Pizzería Gianni, Restaurante Pizzería Pronto Factory, Taberna Marinera La Victoria , y Venta la Chalaúra.